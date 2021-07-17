ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 17 Temmuz 2021
Kıbrıs
17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:33
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
Kıbrıs
Azerbaycan Milli Meclisi heyeti, Cumhuriyet Meclisi'nde
Kıbrıs
CTP, Meclis'e katılmama kararının gerekçelerini açıkladı
Kıbrıs
Saner: “Kamu maaşlarının ardından özel sektörde de maaş düzenlemesi için talimat verdim”
Kıbrıs
Arıklı: "Akaryakıt ithal eden iki firma, otomasyona geçme konusunda taahhüt verip, iş planı sundu"
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Beyarmudu'nda tören yapılacak
Tuzla Şehitleri anılacak
Yazılı sınavlar 15 Temmuz'da
GKK, İnönü Şehitlerini andı
Özgöçmen: “Sağlık çalışanları için personel...
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
CEMRE ECZANESİ
Tel: 03922276549
Lefkoşa
LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZ
Tel: 03922240988
Lefkoşa
PERVİN ECZANESİ
Tel: 03922252818
Girne
İPEK YÖNEY ECZANESİ
Tel: 05338627656
Girne
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Tel: 0392 816 12 13
Gazimağusa
ECE ECZANESİ
Tel: 03923663846
Gazimağusa
TARABYA ECZANESİ
Tel: 03923663607
Güzelyurt
SERCAN AVCI ECZANESİ
Tel: 03927144894
İskele
ÖZBİRTAN ECZ
Tel: 03923712224
Lefke
ULUS ECZANESİ
Tel: 03927277649
Facebook
Twitter
7.5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE