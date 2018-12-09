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KKTC gazetelerinin manşetleri
Kıbrıs
09 Aralık 2018 Pazar 09:34
Burhan Canbaz
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NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
İMGE ECZANESİ
Tel: 2235951
Lefkoşa
AHMET MISIRLI ECZANESİ
Tel: 2239393
Lefkoşa
SEVCAN ECZANESİ
Tel: 2276071
Girne
DEFNE ECZANESİ
Tel: 8153516
Girne
TÖRENSEL ECZANESİ
Tel: 8245713
Gazimağusa
OSMANKAN ECZANESİ
Tel: 3669297
Gazimağusa
BAHAR ECZANESİ
Tel: 3655126
Güzelyurt
İNCİRLİ ECZANESİ
Tel: 7142874
İskele
AVİCENNA ECZANESİ
Tel: 05428550015
Üst Mesarya
ŞEHERLİOĞLU ECZANESİ
Tel: CEP05338349423
Alt Mesarya
TURAN CEYDA ECZANESİ
Tel: 2368380
Karpaz
SAKINER ECZANESİ
Tel: 3744356
Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZ
Tel: 3755366
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