ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 21 Eylül 2019
Kıbrıs
21 Eylül 2019 Cumartesi 09:41
Burhan Canbaz
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Lefke Gazi Lisesinde öğrenci kayıtları ile ilgili...
2
Yolda yürüyen şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu
3
“Kıbrıs’ta Son Söz” paneli ikinci gününde
4
Pazartesi Newyork'a gidiyor
5
Ormanlara kuş yuvası
6
UBP: "Cumhurbaşkanı, gereksiz yere macera arıyor"
7
Gemikonağı'nda kaza...1 kişi yaralandı
8
Doğancı halkından yeni yolun açılması talebi
9
Tatar: "Kullandığım cümle başka yere çekildi"
10
KTAMS'dan Maliye Bakanına eleştiri
Bisiklet ve motodrag yarışı nedeniyle Güzelyurt-Lefke çift şerit yolunun bir kısmı yarın kapalı olacak
Kıbrıs
Başbakan Ersin Tatar KKTC'ye döndü
Kıbrıs
Girne Belediyesi temizlik şubesi çalışmalarını sürdürdü
Kıbrıs
Akıncı'dan Tatar'a eleştiri
Kıbrıs
Özersay, yarın, New York’a gidiyor
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle...
Ormanlara kuş yuvası
Başkonsolos Zalihe Mendeli'den Mersin Valisine...
Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama talebi
Hazine Sen: "Çalışanların hatası yok"
Facebook
Twitter
5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Lefke Gazi Lisesinde öğrenci kayıtları ile ilgili...
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE
×