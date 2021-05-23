ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 23 Mayıs 2021
Kıbrıs
23 Mayıs 2021 Pazar 06:49
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 23 Mayıs 2021
2
Ataoğlu: “Çevre kirliliğinde yüzde 65-70 azalma...
3
Oktay, KKTC'den ayrıldı
4
Haspolat'taki yangın... Ataoğlu: "Gereken...
5
Yatak odasına yanıcı madde döktüğü ortaya çıktı
6
Yeni üyelere bilgi verildi
7
40 dönüm arazi yandı
8
27 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
9
Bugün gündüz saatlerinde yasak yok
10
Taşkent-Haspolat yolunda kaza...1 kişi yaralandı
Soylu'dan Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili açıklama
Kıbrıs
KKTC'de vaka sayısında düşüş
Kıbrıs
Sanayi Odasında Yönetim Kurulunun görev dağılımı yapıldı
Kıbrıs
Kalecik civarında trafik kazası...1 kişi yaralandı
Kıbrıs
CTP’li vekiller Meclis Araştırma Komitesi kurulması için önerge verdi
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Kutlu Adalı Basın Ödüllerini yeniden değerlendirme...
Esentepe ve Kalkanlı'da temizlik
Amcaoğlu'dan , Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ne...
Karadeniz Kültür Derneği Murat Civelek ile devam...
Devlet Tiyatroları mesaj yayınladı
Facebook
44.4B
Twitter
7.5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 23 Mayıs 2021
Türkiye
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE