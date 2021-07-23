ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 23 Temmuz 2021
Kıbrıs
23 Temmuz 2021 Cuma 09:09
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
34 yaşındaki şahıs Alemdağ'da ölü bulundu
Kıbrıs
Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
Kıbrıs
Dışişleri: "Dönüşü olmayan bir yola çıkılmıştır"
Kıbrıs
Tatar: "Çözümün anahtarı tarafların egemen eşitliklerinin tanınması"
Kıbrıs
Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneğinden karara destek
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Büsküvütçü, Ali Rıza Görgün’ün vefatı...
Tuzla Şehitleri anılacak
İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nden...
Akça: “Devlete düşmanlıktan başka bir şey...
Beyarmudu'nda tören yapılacak
Facebook
Twitter
7.5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE