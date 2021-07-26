ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 26 Temmuz 2021
Kıbrıs
26 Temmuz 2021 Pazartesi 05:14
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021, 06:02
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı
Kıbrıs
KKTC'de yüksek vaka sayısı devam ediyor
Kıbrıs
Taşpınar şehitleri anıldı
Kıbrıs
“Siyasi manevralar, Rum Liderliğini mağdur olan taraf konumuna getirdi”
Kıbrıs
“BM kararlarını sadece Kıbrıslı Rumların haklarını korumak için çıkarmamalı”
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Korkmazhan'dan eleştiri
Bağımsızlık İttifakı, BM'yi protesto etti
BKP'den Maraş tepkisi
Büsküvütçü, Ali Rıza Görgün’ün vefatı...
Tuzla Şehitleri anılacak
Facebook
Twitter
7.5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE