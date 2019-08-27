ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 27 Ağustos 2019
Kıbrıs
27 Ağustos 2019 Salı 08:53
Burhan Canbaz
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Başbakan Tatar, KKTC'ye döndü
2
GG'ye Japonyalı kanat oyuncusu
3
Binatlı, Girne'de hazırlanıyor
4
Doğan'ın kampı başladı
5
Bakan Üstel basın toplantısı düzenliyor
6
Avcılar eylemde
7
Cihangir kavşağı ile Yonca Kavşağı arasındaki...
8
Rum Dışişleri ve Savunma Bakanları Finlandiya’ya...
9
Shell yetkilileri ile görüşecek
10
Lapta Huzurevi’ne anlamlı destek
Lapta Huzurevi’ne anlamlı destek
Kıbrıs
Cihangir kavşağı ile Yonca Kavşağı arasındaki yolda çalışma
Kıbrıs
Avcılar eylemde
Kıbrıs
Bakan Üstel basın toplantısı düzenliyor
Kıbrıs
Başbakan Tatar, KKTC'ye döndü
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Çamlıbel'de kesinti
DAÜ, Uluslararası konferansa evsahipliği yapıyor
Greyfurt alımlarına başvuru
Girne'de kesinti
"Müzakerelere kalınan yerden başlansın"
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
Tel: 2239340
Lefkoşa
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
Tel: 2279619
Girne
İLGEN ECZANESİ
Tel: 8158118
Girne
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Tel: 8213434
Gazimağusa
DEMET ECZANESİ
Tel: 3663350
Gazimağusa
CEREN ECZANESİ
Tel: 3663374
Güzelyurt
RESMİYE ESE ECZANESİ
Tel: 7144518
İskele
SELİN ECZANESİ
Tel: 3712856
Facebook
34B
Twitter
5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Başbakan Tatar, KKTC'ye döndü
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE
×