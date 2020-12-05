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KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 5 Aralık 2020
Kıbrıs
05 Aralık 2020 Cumartesi 08:08
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NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
ERSAĞ ECZANESİ
Tel: 03922236217
Lefkoşa
GÜLNUR ECZANESİ
Tel: 03922236630
Lefkoşa
PAPATYAM ECZANESİ
Tel: 03922282330
Girne
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Tel: 03928213434
Girne
SERTAÇ ECZANESİ
Tel: 03928159067
Gazimağusa
ÇİSEM ECZANESİ
Tel: 0392 365 40 04
Gazimağusa
MEHMET ARTER ECZANESİ
Tel: 05391042288
Güzelyurt
ERİN ECZANESİ
Tel: 03927147052
İskele
SELİN ECZANESİ
Tel: 0392 371 28 56
Lefke
ALTINCI ECZANESİ
Tel: 7278 500
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