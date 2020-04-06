KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 6 Nisan 2020
- Kıbrıs
- 06 Nisan 2020 Pazartesi 06:53
- Kıbrıs Genç Tv
1 Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 6 Nisan 2020 2 Bugün hava nasıl olacak? 3 Gazetelerinin Spor Manşetleri - 6 Nisan 2020 4 Celal Kusetoğlu hayatını kaybetti 5 “Bu sorunun sosyal patlamaya dönüşmesi mutlaka... 6 Suphi Çoşkun: “5 hastamız iyileşip köye döndü” 7 İtalya'da hastalar sokakda,cesetler koridorda 8 Lapta ve Alsancak’a giriş çıkışlar polis kontrolünde 9 LTB, 17 ATM noktasına hijyen seti yerleştirdi 10 Yükseköğrenim ‘WhatsApp Destek Hattı’ devreye...
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Lefkoşa
EMİNE KESKİN ECZANESİ
Tel: 05338798193
Lefkoşa
PERVİN ECZANESİ
Tel: 03922252818
Lefkoşa
OBA ECZANESİ
Tel: 03922237101
Lefkoşa
NECATİBEY ECZANESİ
Tel: 03922281478
Girne
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
Tel: 03928224142
Girne
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
Tel: 03928152585
Girne
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Tel: 03928152025
Gazimağusa
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
Tel: 03923662026
Gazimağusa
ÇİSEM ECZANESİ
Tel: 0392 365 40 04
Gazimağusa
DEMET ECZANESİ
Tel: 03923663350
Güzelyurt
SEVİL ECZANESİ
Tel: 03927143591
Güzelyurt
ERİN ECZANESİ
Tel: 03927147052
İskele
Mehmet İlban Eczanesi
Tel: 0392 371 23 66
Üst Mesarya
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
Tel: 0539 105 48 88
Alt Mesarya
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
Tel: 03922369100
Karpaz
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
Tel: 05338325742
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Tel: 0392 374 51 70
Lefke
NANE LİMON ECZANESİ
Tel: 03927277470
Lefke
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Tel: 05338419578