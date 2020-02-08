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KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 8 Şubat 2020
Kıbrıs
08 Şubat 2020 Cumartesi 09:33
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NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
GÖNÜL ECZANESİ
Tel: 03922278461
Lefkoşa
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
Tel: 03922276181
Lefkoşa
AKDORA ECZANESİ
Tel: 03922253355
Girne
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Tel: 03928213434
Girne
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
Tel: 03928152150
Gazimağusa
AYBENK ECZANESİ
Tel: 03923651011
Gazimağusa
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
Tel: 03923656838
Güzelyurt
GİLANLI ECZANESİ
Tel: 03927144790
Lefke
İLKSEN ECZANESİ
Tel: 03927278240
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