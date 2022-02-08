ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 8 Şubat 2022
Kıbrıs
08 Şubat 2022 Salı 07:02
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
Kıbrıs
Sucuoğlu: “Nisap sorunu yaşamayacak, aritmetik olarak güçlü bir hükümet arayışındayız”
Kıbrıs
Tatar: “Hükümet kurma görevini yarın Sayın Sucuoğlu’na vereceğim”
Kıbrıs
Özkıraç: “Bir buçuk günlük yakıt kaldı”
Kıbrıs
Lefke'de de elektrik kesintisi olacak
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği,Arpalık Şehitleri...
Pilli'den geçmiş olsun mesajı
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi”
Tatar'dan Arpalık şehitleri için mesaj
GAÜ, KKTC’ye özel yüzde 100’e varan burs fırsatı...
Facebook
Twitter
8.1B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE