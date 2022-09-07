KKTC genelinde son 5 yılda trafik kazlarında 134 kişi, son 8 ayda ise 15 kişi hayatını kaybetti

KKTC genelinde 1 Ocak 2018 ile 6 Eylül 2022 tarihleri arasındaki yaklaşık 5 yılda meydana gelen trafik kazalarında toplam 134 kişinin yaşamını yitirdiği, son 8 aylık sürede ise trafik kazalarında 15 kişinin öldüğünü açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 1 Ocak 2018-6 Eylül 2022 tarihleri arasında ölümle neticelenen 121 trafik kazası meydana geldiğine dikkat çekilerek, belirtilen tarih aralığında ölümle neticelen trafik kazalarının, en fazla 08.00-20.00 saatleri arasında yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan 1 Ocak-6 Eylül 2022 tarihleri arasında ise, toplam 13 ölümle neticelenen trafik kazası meydana geldiği ve bu kazalarda toplam 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu yılki ölümlü trafik kazalarının sebepleri arasında, “sürat” suçunun ilk sırada yer aldığına dikkat çekildi.