KKTC heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara’da temaslarda bulunan KKTC – TC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Anıtkabir’i ziyaret etti.
Altuğra, deftere şunları yazdı: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygıyla eğiliyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının derin hürmet ve sarsılmaz bağlılığını arz ediyorum. ‘Hürriyet benim karakterindir’ diyen ulu önder Atatürk’ün özgürlük, demokrasi, adalet ve insan hakları stratejilerini tüm benliğinde özümseyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, yarım asırdır vermekte olduğu ulusal mücadelesinde, anavatanımızın minnetle andığımız yardımlarıyla, mutlaka başarıya ulaşacak ve uluslararası platformlarda hak ettiği saygın yerini alacaktır. Ne Mutlu Türküm Diyene”
Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu’nda Altuğra’nın yanısıra UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Tolga Atakan ve TDP Milletvekili Zeki Çeler bulunuyor.