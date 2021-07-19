KKTC ile TC arasındaki belediye işbirlikleri konuşuldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Belediyeleri ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) Belediyeleri arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanda iş birliğini artırmak amacıyla, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında, 11 Şubat 2021 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan protokolün ardından yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları dolayısıyla Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.



Açıklamada, Belediyeleri arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanda iş birliğini artırmak amacıyla KKTC ile TC Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında 11 Şubat 2021 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan protokolün ardından yürütülen çalışmaların da değerlendirildiği belirtildi.Görüşmede, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile birlikte, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle ve K. T. Belediyeler Birliği İdari Amiri Muammer Güneş de hazır bulundu.