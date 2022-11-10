KKTC İnsan Hakları Derneği: “Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığına sahip çıkıyoruz”

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Y. Işık, Derneğin “Kıbrıs Türklerinin özgür iradesini ve güvenliğini güvence altına alan bağımsızlığına sahip çıkan bir anlayış içerisinde faaliyetlerde bulunduğunu” söyledi.

Işık, yaptığı yazılı açıklamasında ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bugün rahmetle andıklarını ifade etti. Işık “Derneğimiz, Türk ulusuna Kıbrıs vasiyetini anımsatmakta yarar görmektedir” diyerek, Atatürk’ün “Efendiler Kıbrıs’a dikkat ediniz. Bu ada bizim için önlemlidir’ ifadesini hatırlattı.

Işık, yarın Derneğin Olağan Genel Kurulu’nu yapacağını da belirterek, “İnsan haklarının önemli bir araç ve güç olduğu bilinciyle Derneğimiz faaliyetlerini ve çalışmalarını Kıbrıs Türklerinin tam bir insan hakları mücadelesi olan davasında bu vizyona odaklı yoğunlaştırmış bulunmaktadır” dedi.

Işık, “KKTC İnsan Hakları Derneği, KKTC’nin ilanı ile birlikte, Kıbrıs Türklerinin özgür iradesini ve güvenliğini güvence altına alan, temel insan haklarının en yücesine, bağımsızlığımıza sahip çıkan bir anlayış içerisinde faaliyette bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.