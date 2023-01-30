KKTC İnsan Hakları Derneği, Kıbrıslı Rumlarının “KKTC’nin Türkiye’ye entegre olacağı” yönündeki endişelerinin “gerçek” olmadığını savundu

KKTC İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs Rum Yönetimi ve basınında “KKTC’nin Türkiye’ye entegre olacağı” yönünde yer alan haberleri ve endişeleri “yersiz” bulduklarını söyledi.

Dernek Genel Başkanı Hasan Y. Işık tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Rum Yönetimi ve basınında KKTC’nin Türkiye’ye entegre olacağı hakkında yayılan haberler ve endişeleri Derneğimiz yersiz ve anlamsız bulmaktadır” diyerek, “AB üyeliği adı ile Yunanistan’a entegre oldukları gerçeğini gözden kaçırmak isteyen Kıbrıslı Rumları esasen 2004 yılında AB üyeliği kutlamalarında bizzat Yunan Başbakanı Simitis’in Kıbrıs’ın Yunanistan ile ‘Enosisi’ olduğu açıklamasını unutmuş olamazlar.” İfadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türklerinin 1960 Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyetinde yer almayacağını resmen Cenevre’de 28 Nisan 2021 tarihinde 5’li Konferansta beyan ettikten sonra 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ve hükümeti olma hukukunu yitirmiş olduğunu Kıbrıs Rumları kabul etmelidir” diyen Işık, “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, Uluslararası Antlaşmalar ve Hukuk, Kıbrıs Rumlarına tek başına 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ve hükümeti olma hak ve hukuku vermediğini” söyledi.

Işık, “2004 yılında, referandumda BM Annan Planını çözümle birlikte reddetmiş olan Kıbrıs Rumlarının bu endişelerinin gerçek olmadığını” savundu.

Işık ayrıca, Kıbrıs’ta iki devletli çözümün “tek seçenek” olduğu da yineledi.