KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’ndan 39’uncu yıl resepsiyonu

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu, KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümünü nedeniyle resepsiyon düzenledi.

Verilen bilgiye göre, resepsiyon 22 Kasım’da Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Musevileri Hahambaşı İshak Haleva, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin katıldığı resepsiyonda, TC Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciği yetkilileri, üst düzey askeri erkan, başkonsoloslar ve temsilciler, Türk Devletleri Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nde (IRCICA) görevli diplomatlar da yer aldı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Gazi Dernekleri temsilcileri, üniversite rektörleri, üst düzey bürokratlar ve gazetecilerin yanı sıra yaşamlarını İstanbul’da sürdüren sanatçıların da katılım gösterdiği resepsiyonda KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Başbakan Ünal Üstel birer konuşma yaptı.

Dört yüze yakın konuğun ağırlandığı resepsiyonda, Şef Refika Birgül tarafından hazırlanan Kıbrıs Türk mutfağından ürünler de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022, 20:06