KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’ndan 39’uncu yıl resepsiyonu

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu, KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümünü nedeniyle resepsiyon düzenledi.
Verilen bilgiye göre, resepsiyon 22 Kasım’da Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla gerçekleşti.
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Gazi Dernekleri temsilcileri, üniversite rektörleri, üst düzey bürokratlar ve gazetecilerin yanı sıra yaşamlarını İstanbul’da sürdüren sanatçıların da katılım gösterdiği resepsiyonda KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Başbakan Ünal Üstel birer konuşma yaptı.
Dört yüze yakın konuğun ağırlandığı resepsiyonda, Şef Refika Birgül tarafından hazırlanan Kıbrıs Türk mutfağından ürünler de katılımcıların beğenisine sunuldu.Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022, 20:06