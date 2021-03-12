KKTC kanallarının uydu yayını kapanıyor mu?

Özel televizyon kanalarını bu gece yarısı uydu yayınlarının kapanma tehlikesi var.

BRT tesisinden verilen yayınla ortak frekansta uyduya çıkan kanallara BRT Müdürlüğü tarafından yazı gönderildi.

Yazıda, kararın, KKTC devletinin "borcu" nedeniyle alındığı belirtildi.

Başbakan Ersan Saner, bu kararın önüne geçmek ve televizyonların uydu yayının sürdürülmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında bir soru üzerine konuyu gündeme getiren Başbakan Saner, borçların 2018'den bugüne geldiğini ifade etti, "Çalışıyoruz" dedi.

Saner, geçtiğimiz hafta Meclis'te yaptığı konuşmada, Mali Protokol'de yer alan 3 milyon TL kaynağın bu amaç için olduğunu da iddia etmişti.

Saner, TURKSAT’ın televizyon kanallarının borcu nedeniyle bugün gece yarısından itibaren kapatılacak olmasına yönelik soruyu yanıtladı, şöyle dedi:

“TV kanallarının kapatılmasının sebebi ücretleri ödenmemesinden kaynaklandı. Bu konuda da çalışma devam ediyor. Elimizden gelen tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Borçlar 2018’den geliyor, bir kısmı ödenmedi. Maliye Bakanlığı ciddi bir kaynak aktarmaya çalışıyor.”