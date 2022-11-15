KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden mesaj...

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Mustafa Zeki Civelek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Civelek, yayınladığı mesajda şöyle dedi: "Cumhuriyetimizin ilanından bu yana KKTC halkının yaşamış olduğu sıkıntılara rağmen bu meşakkatli yoldan dönmeyişi bu vatana gönülden bağlılığının simgesidir. Cumhuriyet Bayramımızı kutlarken; bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazanmamızı sağlayan şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlık ve mutlu ömürler diler, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularla kutlarız."