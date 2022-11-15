KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden mesaj...

KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden mesaj...
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KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Mustafa Zeki Civelek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

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Civelek, yayınladığı mesajda şöyle dedi: "Cumhuriyetimizin ilanından bu yana KKTC halkının yaşamış olduğu sıkıntılara rağmen bu meşakkatli yoldan dönmeyişi bu vatana gönülden bağlılığının simgesidir. Cumhuriyet Bayramımızı kutlarken; bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazanmamızı sağlayan şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlık ve mutlu ömürler diler, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularla kutlarız."

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