Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi ve ilgili yerel yönetimler işbirliğinde, KKTC karayollarında bakım onarım seferberliği başlatıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Kovid-19 salgınının ülkede yarattığı zorluklara rağmen “öncelik” olarak belirlediği yollardaki bakım onarım ve yenileme çalışmalarının, önümüzdeki aylarda da hız kazanarak devam edeceğinin müjdesini geçtiğimiz gün vermişti.

Özellikle kış mevsiminde yağışlar nedeniyle yollarda meydana gelen aşınma ve bozulmaların tamir edilmesi için belediyelerle işbirliğine gidilerek ülkenin çeşitli noktalarında bakım-onarım çalışmaları başlatıldı.

Bu çerçevede, geçtiğimiz ay başlatılan Güvercinlik-Çayönü yolunun bakım ve onarım çalışması ay sonuna kadar tamamlanacak. Çalışmalar ile trafik güvenliği açısından güzergah üzerinde yol güvenliği açısından tehlike arz eden noktalar tamir ediliyor.

Güvercinlik-Çayönü yolunun bakım ve onarımı 2018 yılında projelendirilirken, projenin uygulanmasına Bakan Ünal Üstel’in göreve gelmesi ile birlikte verdiği direktif sonrası başlandı. Ünal Üstel, bu yıl içerisinde iki köy arasındaki yolun yenileneceğini, kırsal kesimin daha güvenli yollara sahip olmasının kendisi için ayrı bir önem taşıdığını ve Güney Mesaryadaki yol bakım onarım çalışmalarının önümüzdeki iki yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Buna ek olarak Lefkoşa-Girne Anayolunun Boğazköy kavşağı ile St. Hilarion kavşağı arasındaki kısımda meydana gelen çökmeler, Karayolları Dairesi tarafından ihale edilen proje ile tamir ediliyor. Lefkoşa-Girne istikametindeki onarım çalışmaları geçtiğimiz hafta bitirilirken, Girne-Lefkoşa istikametindeki çalışmaların önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yolun tamiratının gerçekleştiği bölümdeki çökmelere uzun yıllar boyunca müdahale edilmezken, sürüş güvenliği açısından tehlike arz eden bu durum, yolu kullanan sürücülerin tepkisine neden oluyordu. Ekipler, çökmelerin tamiratını tamamladıktan sonra Lefkoşa-Girne Anayolunun ivedi onarım gerektiren noktalarına da müdahale edecek. Bu arada yolun Boğazköy kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan bölümde devam eden orta refüj beton otokorkuluk çalışmalarının da sonuna geliniyor.

Diğer yandan Temmuz 2020’de başlayan Girne Batı Çevreyolu I. Etap yapım çalışmalarının sonuna gelindi. Kuzey sahili batı bölgesinde ikamet eden ve çalışan vatandaşlar, uzun süreden beridir Karaoğlanoğlundan Karşıyaka’ya kadar olan 13km’lik güzergah üzerine duble yol yapılmasını talep ediyordu. Trafiği bir nebze olsun rahatlatacak olan Girne Batı Çevreyolu I. Etabın ardından, Girne Batı Çevreyolunun tümüyle tamamlanması için bakanlık çalışmaları hız kazanacak.

Yollardaki yapım ve tamirat çalışmaları devam ederken, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan orta refüj ve kavşaklarda ot temizliği yapıldı. Yolun temizliği ile ilgili geçtiğimiz ayın ortasında yapılan toplantıda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili belediyeler, Bakan Üstel’in teklifi üzerine işbirliğine gitme kararı almıştı.

Bu bağlamda Değirmenlik, Paşaköy, İnönü, Akdoğan, Geçitkale ve Gazimağusa belediyeleri, Lefkoşa-Gazimağusa yolunun kendi belediye sınırları içerisinde kalan bölümlerinde orta refüj ve kavşak temizliği gerçekleştirdi.

Bakan Ünal Üstel’in göreve gelir gelmez ulaşım altyapısının iyileştirilmesi yönünde koyduğu hedefler doğrultusunda, yolların bakım-onarım ve restorasyonu ile birlikte aydınlatma, tabela ve yol çizgi yenilenme çalışmaları devam edecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, ülke yollarının ihmal edilmesinin, zor şartlar altında çalışan Karayolları Dairesine uzun süreden beridir gereken önemin verilmemesinden kaynaklandığını belirtti. Buna rağmen özveriyle çalışan Karayolları Dairesi personelinin, eldeki imkanların ötesinde performans sergilendiği ifade ederek, ülke yolları için bugüne kadar emek veren ve vermekte olan tüm personele teşekkür etti. Bakan Üstel, Karayolları Dairesini, geçmişte olduğu gibi karayollarında günün ihtiyaçlarına cevap veren bir kurum haline getirmek istediklerini, Dairenin "restorasyonu" için bazı adımların halihazırda atılmış olduğunu kaydetti.