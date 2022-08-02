KKTC Kickboks Federasyonu tarafından düzenlenen temel antrenör kursu tamamlandı

Federasyonun 2022 yılı Faaliyet Programında yer alan Temel Antrenör Kursu, 18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapıldı.
1.Kademe, 2.Kademe ve 3.Kademe olarak düzenlenen kurs sonunda yapılan sınavda 60 ve üzeri puan alan 7 kursiyer başarılı oldu.
Kursta başarılı olan kursiyerlerin isim listesi ve başarılı oldukları kademeler şöyle:
Adı-Soyadı Derneği Kademesi
Mehmet Berke ŞİMŞEK Şimşek Savunma Sanatları Der. 1.Kademe
İsmail Hakkı ÇEBİ Şimşek Savunma Sanatları Der. 1.Kademe
Mustafa Ömer BAKIŞ Şimşek Savunma Sanatları Der. 1.Kadame
Mustafa KAYA Gazimağusa İhtisas Spor Der. 1.Kademe
Duhan Ali KHAKPARAGHİ Girne Gençler Birliği Sav. Sant. Der. 1.Kademe
Asena HOŞOĞLU Tatlı Spor Kulübü Birliği 2.Kademe
Celil AKARPINAR Girne Gençler Birliği Sav. Sant. Der. 3.Kademe