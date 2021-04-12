KKTC Kickboks Milli Takımımız Antalya’dan bronz madalya ile döndü

KKTC Kickboks Milli Takımımız, Türkiye’nin Antalya Şehrinde düzenlenen 6.Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası’ndan Bronz Madalya ile döndü.

6. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası, 08-11 Nisan 2021 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya şehrinde yapıldı. Üç gün boyunca devam eden yarışlarda Ülkemizi 1 Antrenör ve 4 sporcu ile temsil ettik.

28 ülkeden 2200 sporcunun katıldığı ve bayrağımız ile yarıştığımız Avrupa Kupasında sporcularımız güzel müsabakalar çıkarttılar. Çekişmeli mücadelelerin yer aldığı Avrupa Kupasında 89 Kg. Genç Erkekler, Kick Light disiplininde yarışan sporcumuz Yusuf Efe YETİMOĞLU bronz madalyanın sahibi olmayı başardı.

Federasyon Başkanı Niyazi DEMİREL, böylesi önemli bir organizasyonda Ülkemizin Bayrağımız ile temsil edilmesinden büyük gurur duyduklarını ve bunun Ülkemiz için önemli bir başarı olduğunu söyledi. Sporcularımız yarışmalarda gösterdikleri mücadeleden ve alınan dereceden dolayı Millilerimizi kutlayarak başarılarının devamını diledi.