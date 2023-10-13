“KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri” etkinliği nedeniyle Bakü’de açılış gala yemeği düzenlendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, tarihi Azerbaycan ziyaretinin, KKTC’nin geleceği bakımından hayırlara vesile olacağına inanç belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelenin mutlaka taçlandırılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Bakü resmi ziyareti ile “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kültür ve Tanıtım Günleri” etkinliği çerçevesinde Bakü’deki Hilton Otel’de açılış gala yemeği düzenlendi. Yemeğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ile Azerbaycan Diaspora Komitesi Bakanı Fuad Muradov, Korgeneral Bahtiyar Ersay, TÜRKPA Genel Sekreteri Büyükelçi Mehmet Süreyya Er, ATİB Başkanı Cemal Yangın, Azerbaycanlı bazı bakan yardımcıları, milletvekilleri, üniversite rektörleri, iş adamları ile KKTC’den gelen temsilciler katıldı.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, KKTC tanıtım filmi gösterilmesiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasının ardından KKTC’den gelen İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu geleneksel dans gösterisi sundu.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar açılışta yaptığı konuşmada, katılımcıları selamlayarak, böyle tarihi bir günde birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, “Biz kaderi bir, geçmişi bir, gönlü bir aynı milletin evlatları olarak geleneklerimizle, kültürümüzle, milli ve manevi değerlerimizle her zaman anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında, Azerbaycan’ı da bir kardeş ülke olarak kabul ettik” diye konuştu.

-“Kıbrıs Türk halkı büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası”

Kıbrıs Türk halkının yıllardır verdiği mücadelede, izolasyonlar ve ambargolar altında diz çöktürmeye, başkalarının boyunduruğu altına mecbur etmeye çalışan zihniyete karşı hiçbir zaman yalnız olmadıklarını vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğunun altını çizdi.

Türk Devletleri Teşkilatı’nda (TDT) gözlemci üye olan KKTC’nin, Türk milletinin ve Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunu yineleyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman gösterdiği destek ve KKTC’nin TDT’ye gözlemci üye olarak kabul edilmesinde ortaya koyduğu irade için teşekkür etti. Tatar, bunun mücahit Kıbrıs Türk halkının, bağımsızlığının, özgürlüğünün, hürriyetinin ve onurlu yaşamının bir ifadesi ve göstergesi olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının 1960 kuruluş anlaşmalarından, müktesep ve özden gelen egemenlik hakkının çok değerli ve kıymetli olduğunu kaydeden Tatar, Güney Kıbrıs’ın Annan Planı’ndan sonra Avrupa Birliği’ne alınmasına ve Kıbrıs Türk halkının iyi niyetine rağmen Crans Montana görüşmelerinde masanın çökmesiyle artık yeni siyasetin var olduğunu vurguladı.

-“Yeni siyasetin kabul görmesi gerek”

Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa iki devletli iş birliği noktasında yeni siyasetin kabul görmesi gerektiğini kaydeden Tatar, biri cumhuriyet, biri toplum, böylesine süreçlerin artık hiçbir netice vermediğini herkesin bildiğini söyledi. Tatar, bundan sonra anlaşma olacaksa mutlak surette iki devletin iş birliğiyle bir anlaşmanın olacağını, anavatanın desteğiyle dünyaya duyurmaya çalıştıklarını kaydetti.

Azerbaycan’la ilişkilerin gerek diplomatik, gerek siyasi, gerekse kültürel olarak geliştirilmesi için ortaya konan yeni iradeye Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e özellikle teşekkür etti.

Bu tarihi ziyaretin KKTC’nin geleceği bakımından hayırlara vesile olacağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, mazlum Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelenin mutlaka taçlandırılacağına olan inancını dile getirdi.

“Bizler çok çileler çektik, çok acılar çektik” diyen Tatar, Azerbaycan’ın Karabağ’daki zaferini, KKTC’de büyük bir ilgiyle takip ettiklerini ifade ederek, “Dualarımız hep sizinleydi… İyi ki o zaferi kazandınız ve Azerbaycan’ın her zaman hedeflediği, arzu ettiği Karabağ’ın Azerbaycan’ın bir parçası olduğu bütün dünyaya duyuruldu” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tatar, artık Karadağ’ın Azerbaycan’ın gerçek bir parçası olduğunu vurguladı.

-“Seneler geçtikçe KKTC kökleşiyor”

15 Kasım’da KKTC’nin 40’ıncı yıl dönümünü, 20 Temmuz 2024’de ise Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü kutlayacaklarını ifade eden Tatar, seneler geçtikçe KKTC’nin kökleştiğinin altını çizdi.

Kıbrıs’ta artık iki devlet, iki halk, iki demokrasi olduğunu dile getiren Tatar, bunu bir ortaklık noktasında birleştirmenin mümkün olmadığını söyledi. Tatar, federal bir çözümle, Güney Kıbrıs’ın AB’ye girmesiyle oynanan oyunun; Kıbrıs Türkü’nü o yapı içerisinde asimile ederek, yok etmek ve Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarını kopartmak olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkı ile tarihten gelen kadim ve kutsal bağlarına dikkat çeken Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk halkının hem anavatanı hem garantör ülkesi hem de sadece 40 mil uzaklıkta Doğu Akdeniz’deki bu bölgenin en büyük, en güçlü ülkesi olduğunu kaydetti. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türkü’nün arasındaki bağların kopartılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

-“KKTC bütün Türk dünyasının Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan’daki temsilcisidir”

Son yıllarda anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan’ın arasındaki bağların daha da güçlendiğine işaret eden Tatar, bunun çok memnuniyet verici olduğunu söyledi. Doğu Akdeniz’de en güneydeki Türk devleti olan KKTC devletinin Türklük dünyası içerisindeki rolü, önemi ve değerinin her geçen gün yükseldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC sadece bir toprak parçası değil, aynı zamanda egemenlik haklarıyla, deniz yetki alanlarıyla, kara sularıyla, ekonomik münhasır bölge haklarıyla bütün Türk dünyasının Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan’daki temsilcisidir” vurgusu yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın daha da güçlendiğini ifade eden Tatar, bütün bu ilişkilerin, kadim bağların, ekonomik, siyasi, diplomatik, kültürel ilişkilerin daha da gelişmesini temenni etti. Cumhurbaşkanı Tatar, ortak alfabeyle, Türkçe’nin gelecek nesilleri daha da güçlü bağlarla bağlamasının diledi. “Birlikten güç doğacaktır” diyen Tatar, “Aynı milli ve manevi değerleri paylaşan bizlerin daha güçlenmesi elbette hepimizin temennisi ve dileğidir” şeklinde konuştu.

Başta TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e teşekkür eden Tatar, “Kıbrıs Türk halkı sizlerin kopmaz bir parçası olmaya devam edecektir. Her türlü haksızlığa rağmen direnen ve kendine devlet kurma şiarında sizlerle birlikte aynı ülküleri paylaşan kardeş Kıbrıs Türk halkının bu akşam sizlere selamını bir kez daha iletiyorum” dedi.

Tarihi ziyaretin hayırlara vesile olmasını temenni eden Tatar, “Tüm Azerbaycan’a selam olsun” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, ilerleyen yıllarda projeler, iş birliklerinin artmasını dileyerek, kendisine ve Başbakan Üstel’e eşlik eden KKTC’den gelen temsilcilere de teşekkür etti.