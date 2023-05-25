KKTC'li Bakan Altuğra, KKTC'nin gözlemci üye olarak EİT'ye katılmasının önemini vurguladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, KKTC'nin gözlemci üye olarak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantısına katılmasının önemli olduğunu ve bunun KKTC'nin devlet olarak adının duyulmasına katkı sağladığını belirtti.

EİT'nin 5'inci Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Altuğra, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

EİT'nin böylesine anlamlı bir etkinliğe gözlemci üye olarak KKTC adına katılmaktan mutluluk duyduklarını belirten Altuğra, toplantının, dost ve kardeş ülkeleri olan Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenmesinin kendileri için daha anlamlı olduğunu söyledi.

Altuğra, "Bu toplantıda EİT üyesi ülkelerle bizim de kimliğimizle varlık göstermemiz, KKTC devletinin daha görünür olması açısından çok önemli. KKTC'nin devlet olarak adının duyulması açısından da oldukça anlamlıdır. Bu teşkilatta yer alan ülkelerin birbiriyle dayanışma içerisinde olması, edindiği tecrübeleri paylaşması ve herhangi ihtiyaç halinde birbirine verebileceği desteğin önemli olduğuna inanıyorum. İnsani yardımların öncelenerek bu adımların atılması da oldukça önemlidir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın her platformda Kıbrıs konusunda savundukları "iki devletli çözüm" politikasını güçlü bir şekilde dile getirdiğini hatırlatan Altuğra, bu toplantıda devlet olarak görünür olmalarının bu politikayla uyuştuğunu söyledi.

- "Salgının ağır şartlarını Türkiye'nin etkin desteğiyle başarıyla yönettik"

Kovid-19 sürecinde küresel bir sağlık krizi yaşandığını ve insanların mağdur olduğunu kaydeden Altuğra, alınan önlemler ve aşılarla bu sürecin atlatıldığını söyledi.

Altuğra, "KKTC'de de salgının ağır şartlarını alınan önlemler ve her zaman yanımızda olan ana vatan Türkiye'nin etkin desteğiyle başarıyla yönettik. Ülkemize aşılar ağırlıklı olarak Türkiye'den geldi. KKTC'nin aşılanmasını sağlayan Türkiye oldu. Türkiye, salgın sürecinde 90 gün gibi kısa bir sürede 100 yataklı ve tam teşekküllü bir acil durum hastanesinin inşasını tamamladı ve bu süreci atlattık. EİT'ye üye ve KKTC gibi gözlemci ülkelerin dayanışma içerisinde hareket etmeleri, bu olumsuz süreçleri çok daha kolay atlatmaya vesile olacaktır." dedi.

Türkiye'de şubatta yaşanan ve asrın felaketi olarak anılan depremlerin kendilerini üzdüğünü belirten Altuğra, aralarında KKTC vatandaşlarının da bulunduğu 10 binlerce kişinin yaşamını yitirmesinin acısını yaşadığını söyledi.

Altuğra, deprem olur olmaz dünyadan, KKTC dahil Türkiye'ye yardımların ve sağlık personelinin gittiğini anımsatarak böyle zamanlardaki dayanışmanın önemine dikkati çekti.