KKTC Londra Temsilciliği’nde 23 Nisan kutlaması…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türk çocukların devam ettiği Rauf Raif Denktaş Türk Okulu'ndan bir heyet KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin’i ziyaret etti.

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara duyduğu güvenin bir göstergesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı armağan ettiğini, 23 Nisan’ın dünyada ilk çocuk bayramı olma özelliği taşıdığını, bugünün umudu, sevginin ve kardeşliğin temsilcisi olan çocukların, yarının karar alıcıları ve güvencesi olduğunu belirtti.

Keskin, gelecek adına çocuklara da düşen bazı görevler bulunduğunu, bunların başında ise dürüst olmak, çok çalışmak, vatan sevgisine, doğa sevgisine sahip olmak, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı öğrenmek gibi meziyetleri kazanmanın geldiğini ifade etti.

Keskin ayrıca, Kıbrıs Türk toplumunun yurtdışında yaşayan birer ferdi olarak çocuklara bazı ek görevler de düştüğünü, bu bağlamda özellikle Kıbrıs’la olan bağlarını devam ettirmenin ve kültüre sahip çıkmanın çok önemli olduğunu kaydetti.

Bu anlamda, çocuklara yardımcı olacak en önemli gücün Türkçeyi iyi öğrenmekten geçtiğini ve Türk Okulları’na gitmenin büyük önem ve değer taşıdığını belirten Keskin, vatanlarından uzakta Birleşik Krallık’ta genç nesilleri özveriyle yetiştiren tüm öğretmen ve velilere teşekkür ederek, Temsilci koltuğunu duygu ve düşüncelerini aktarmak üzere konuk çocuklara devretti.