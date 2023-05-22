KKTC Maarif Okulları KKTC Suna Ata-Atun Okulu’nda hellim yapımı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ‘Eğitime Değer’ sloganıyla Gazimağusa Tuzla’da ilk okul projesini hayata geçiren ve 2022 Eylül ayında eğitim öğretim hayatına başlayan KKTC Maarif Okulları KKTC Suna Ata-Atun Okulu'nda öğrencilere hellim yapımı uygulamalı olarak gösterildi.

KKTC Maarif Okulları’ndan yayımlanan açıklamada, okulda, Kıbrıs kültürüne ait yiyeceklerin yapımını öğretmeyi amaçlayan uygulamalı ders kapsamında hellim yapımı gösterildi.

KKTC Suna Ata-Atun Okulu Eğitim Koordinatörü Erkan Gündoğdu konuyla ilgili olarak çocukların yaşadığı topraklara kök salmasının kültürden geçtiğine inandığını, çocukların kendi kültürü ile büyümelerinin eğitim öğretim hayatında başarıya ulaşmalarında önemli bir etken olduğunu kaydetti.