KKTC Merkez Bankasından bankacılık sektörüne ilişkin bilgilendirme toplantısı

KKTC Merkez Bankası başkanı Rıfat Günay; düzenlediği basın toplantıdında, 2018 Ağustos ayında TL’nin döviz karşısında sert değer kaybı ile başlayan kriz ortamından çıkış için alınan önlemler ve bugünkü durumla ilgili olarak bilgi verdi.

KKTC Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Ramadan Ergin ve Kürşat Kunter ile Yönetim Kurulu Üyeleri Salahi Ergin ve Merkez Bankası yetkililerin de katıldığı basın toplantısında, bankacılık sektörüne ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. KKTC Merkez Bankası’nın krizleri önlemedeki hareket kabiliyetinin sınırlı olduğu vurgulanan toplantıda, krizin etkilerini azaltmak anlamında hükümet ile de görüşülerek atılan ortak adımların yarattığı sonuçlara dair reel bilgiler aktarıldı.

Toplantı ülkede bulunan 21 bankanın 2018 yılındaki durumuna dair olarak KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ın sunumuyla devam ediyor.