KKTC Mersin Başkonsolosluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla “Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu” düzenledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Başkonsolos Zalihe Mendeli ve eşi Salih Mendeli’nin ev sahipliğinde, Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu’nda, “Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu” düzenlendi.

KKTC Mersin Başkonsolosluğu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, tebrik kabulü ile başlayan resepsiyona Mersin Vali Vekili Abdülhamit Erguvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Tarsus Üniversitesi Rektörü Ömer Arıöz, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, MDTO Başkanı Cihat Lokmaoğlu, Mesiad Başkanı Hasan Engin, Turab Başkanı Fahri Kuş, GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Ayla Harp, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı R.Kaya Tepe, Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğçu, Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, Muharip Gaziler Derneği Asbaşkanı Kemal Gülbeyaz, Kıbrıs Kültür Derneği Başkanı Bilge Tatver, Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Halil Kur, Harp Malûlu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Fatih Tuncer, Mersin Barosu ile il protokolünün üyeleri, askeri yetkililer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve konuklar katıldı.

Kutlama programında Başkonsolos Zalihe Mendeli günün anlam ve önemine binaen konuşma gerçekleştirdi. Ardından Cumhuriyetii 39. kuruluş yıl dönümü onuruna Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları tarafından sergilenen canlı performans eşliğinde pasta kesildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliğinin tarafından yapılan zeybek oyunu gösterisiyle resepsiyon sona erdi.