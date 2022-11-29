KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümü Ankara'da kutlandı

KKTC’nin 39. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Ankara'da kutlama töreni yapıldı.

Ankara'da bir otelde yapılan törene TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TC Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, TC Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, TC Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, TC Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Korukoğlu, törende yaptığı konuşmada, KKTC'nin Kıbrıs Türk Halkı’nın onurlu varoluş mücadelesinin en kıymetli eseri olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’yla özgürlüğüne ve güvenliğine kavuştuğunu belirten Korukoğlu, KKTC'nin Türkiye’nin desteğiyle varlığı, egemenliği, özgürlüğü ve hakları için yıllarca mücadele ettiğini aktardı.

Korukoğlu, Kıbrıs Türk halkının esarete boyun eğmemek için sayısız şehitler verdiğini belirterek, "Kendi kaderini tayin etme hakkını kullanarak 15 Kasım 1983’te KKTC'yi ilan eden Kıbrıs Türk halkı, 39 yıldır çatısı altında özgürce yaşamakta olduğu, bağımsızlığı ve bekasının güvencesi olan devletini, anavatan Türkiye’den aldığı güç ve destekle emin adımlarla geleceğe taşımaktadır." dedi.

Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Korukoğlu, şunları söyledi:

"Tecrübelerimiz Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma sağlanmasının ancak adadaki gerçekleri esas alan bir vizyonla mümkün olacağını göstermektedir. Kıbrıs meselesinin temelinde yatan esas sorun adadaki iki tarafın statüsü arasında uluslararası camia tarafından yaratılan eşitsizliktir. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, bu anlayışla, Nisan 2021'de Cenevre’de, Kıbrıs Türk halkının devletinin müktesep hakkı olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesini içeren yeni vizyonumuzu resmen ortaya koymuşlardır. Şüphesizdir ki, adadaki gerçeklerle uyumlu bu yaklaşım temelinde bir çözüme ulaşılması sadece Kıbrıs’a değil, Doğu Akdeniz’in de barış, refah ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır."

Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumunda yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta halihazırda iki halk ve iki ayrı devletin bulunduğu olgusunun Kıbrıs adasında gerçekleri görmek isteyen herkes tarafından bilindiğine dikkati çektiğini ve uluslararası toplumu KKTC'yi resmen tanımaya davet ettiğini anımsattı.

Bu çağrının Kıbrıs konusunda bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı çağrıdan dolayı müteşekkir olduklarını ifade etti.

Korukoğlu, KKTC'nin 11 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildiğini hatırlatarak, "Bu gelişmeyi memnuniyetle selamlıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine giden sürecin başarıya ulaşmasındaki desteği için Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyoruz. Bu gelişme iki devlet esasına dayanan yeni vizyonumuzun doğru ve gerçekçi bir yaklaşım olduğunu teyit etmektedir." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısı nedeniyle 15 Kasım'da düzenlenmesi planlanan kuruluş yıl dönümü kutlamasını ertelemişti.