KKTC'nin ilk özel radyosu First Fm...27'nci gurur yılını kutluyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1 kasım 1996’da First FM’in doğumu ile başlayan özel yayıncılık yolculuğu, 27 yaşında.

Çok sesliliğe büyük katkı sağlayan First FM, özel yayıncılığa önayak olarak, daha bir çok özel radyonun yaşamımıza katılmasına da vesile oldu..

Halkın sesini dünyaya duyurmak amacıyla bu zor görevi üstlenen Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ve Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci, bu özel günü radyo ve televizyon personeli ile birlikte, büyük bir gururla kutladı.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci kutlama töreninde yaptığı konuşmada; First FM ve Kıbrıs Genç TV’nin basın etik kuralları çerçevesinde yayınlarını sürdürmesinin gururunu taşıdığını ifade etti.

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci de konuşmasında; First FM ile büyüyüp gelişmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk özel radyosu First FM’in 27. Yıldönümü kutlama töreninde, radyoya emeği geçenler de bu anlamlı günde duydukları mutluluğu aktardı.