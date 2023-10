KKTC'nin ilk özel radyosu First Fm...27'nci gurur yılını kutlamaya hazırlanıyor

Tarihler 1 Kasım 1996’yı gösterdiğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir ilk yaşandı..

Ülkemizde, çok sesliliğin önü açıldı..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk özel radyosu First FM havaya çıktı..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk özel radyosu First FM 1 Kasım 2023 tarihinde 27. yaş gününü kutluyor. Bundan tam 27 yıl önce özel yayıncılığı KKTC’de başlatan First FM, dolu dolu tam 27 yılı geride bıraktı.

Halkın sesini dünyaya duyurmak amacıyla bu zor görevi üstlenen Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, bu meşakatli yoldan alnının akıyla çıkarak Kıbrıs Türk halkını dünyayla buluşturmuştu..

1 Kasım 1997 yılında yayın hayatına başlayan First FM radyosu 27 yılda ülke özel yayıncılık alanında pek çok gencin yetişmesine vesile olurken, Kuzey Kıbrıs’ta yayıncılık alanında adeta bir devrim yarattı.

Çok sesliliğe büyük katkı sağlayan First FM, özel yayıncılığa önayak olarak, daha bir çok özel radyonun yaşamımıza katılmasına da vesile olmuştur.

First FM’in 27. doğumgünü nedeniyle açıklama yapan First FM Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci, First FM’in Kıbrıs Türk halkının demokrasiye olan düşkünlüğünün en güzel ifadesi olduğunu kaydetti. Tekin Birinci açıklamasının devamında; “KKTC‘nin ilk özel radyosu First FM’in kuruluşundan bugüne tam 27 yılı geride bıraktık. Radyomuza onlarca kardeş geldi. Radyolarımız tek seslilikten kurtulup adeta gökkuşağı gibi gibi hayatın tüm renklerini yansıttı. Sesimiz o gün bugündür hiç susmadı, çok sesliliğe yapılan bu büyük katkı demokrasimizin gelişimine de önemli etki eden bir olay olmuştur.” ifadelerini kullandı.

First FM’in özel yayıncılığı başlatmasıyla, radyonun ardından televizyonların da devreye girmesine neden olduğunu vurgulayan Tekin Birinci, böylelikle KKTC‘nin sesinin ve haklı davasının dünyaya duyurulmasına da öncülük ettiğini kaydetti. Tekin Birinci, “First FM bir çok gencin medya dalındaki gerçek okul olmuştur bu yöndeki misyonu da aynen devam edecektir. Bugün 28. yıla merhaba derken başta kurucumuz sayın Ertan Birinci olmak üzere tüm emeği geçenleri saygı ile anıyorum, aramızdan ayrılan büyüklerimize rahmetle anıyorum” dedi.

First FM’in kurucusu ve Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ise yaptığı açıklamada “Bugün sadece First FM’in değil, özel yayıncılığın da doğum günüdür, bir Milattır, çok seslilik temelinin atıldığı gündür çok değerli ve anlamlı bır gündür. Bugüne kadar bize destek veren halkımıza ve medya kuruluşlarımıza emek veren tüm personelimize canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

01 Kasım 1996 yılında zamanın Başbakan yardımcısı Serdar Denktaş’ın özel izni ile yayın hayatına başlayan Fırst FM, bugün halen 90.0 frekansında Kıbrıs Türkü’nün sesi olmaya devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, 11:50