KKTC'nin ilk "Zekâ Oyunları Merkezi" açılıyor...

KKTC’nin ilk Zekâ Oyunları Merkezi Lefkoşa’da açılıyor.

Kıbrıs Bilim ve Zekâ Vakfı'ndan (KIBZEV) verilen bilgiye göre, Vakıf tarafından hazırlanan merkezin açılışı 28 Ekim Cuma günü yapılacak.

Merkezde ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine akıl ve zekâ oyunları eğitimleri verilecek. Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında Mangala, Reversi, Q bitz, Pentago, Kulami, Equalibri gibi oyunlar öğretilecek.

Merkezde satranç atölyesinin yanı sıra geleneksel oyun ve oyuncak atölyeleri de yer alacak.

KIBZEV Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Nazım Serkan Burgul, alanında ilk olarak hizmete girecek merkezin önemli bir boşluğu dolduracağını ifade ederek, KKTC’de yaşayan tüm çocukları ve gençleri açılacak eğitimlere davet etti.

Zekâ Oyunları Merkezi, Lefkoşa Suriçi Ali Ruhi Sokak numara 4’te yer alacak.