"KKTC, suç cennetine dönüştü"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, KKTC’nin “suç cennetine” dönüştüğünü savunarak, tek çıkış yolunun uluslararası hukukun içinde yer almaktan geçtiğini belirtti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, KKTC'nin “suç cennetine dönüştüğünü” savunarak, hırsızlık, cinayet ve tecavüz haberlerinden halkın “bıktığını” ifade etti.

İzcan, Maraş konusuna da değinerek, Kıbrıs Rum tarafının Maraş, Mağusa Limanı ve Ercan Havalimanı konusunda yaptığı Güven Yaratıcı Önlemler önerileri görüşmek için masaya oturulması çağrısında bulundu.

Meclis’teki “düzen” partilerinin bir türlü hükümet kuramadığını savunan İzcan, bir seçim daha yapılması halinde boykot oranının yüzde 60'lara çıkacağını da iddia etti.