“KKTC sulamaları iletim tüneli ışık görünme töreni” bugün yapıldı

“KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni” bugün gerçekleştirildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün tünelin açılışının ardından hem Güzelyurt hem Mesarya Ovalarının Anadolu suyuyla buluşmasıyla toprağın veriminin artacağını ve tüm tarımsal faaliyetlere yeni bir ivme kazandırılacağını kaydetti.

Törene video konferans yöntemiyle katılan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, projenin tamamlanmasıyla tarım sektörünün çağ atlayacağını, KKTC’nin kalkınma hamlesinin farklı bir ivme kazanacağını belirtti.

Törene Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin yanı sıra bazı komutanlar, bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

277 milyon TL’ye mal olan proje ile tarım alanlarında yaşanan sulama sorununun ortadan kalkması hedefleniyor.

Çamlıbel yakınlarındaki alanda düzenlenen tören öncesinde alana gelen devlet ve hükümet yetkililerine proje hakkında bilgi verildi. Törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra konuşmalara geçildi.

Tanıtım filminin de gösterildiği törende, konuşmaların ardından protokol sahneye davet edildi ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile butona basılarak, tünel açma makinesinin tünelden çıkışının gösterilmesi ile ışık görünme töreni gerçekleştirildi.

ÇAVUŞOĞLU: “BU YATIRIM KKTC’NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, törendeki konuşmasında, bugünün KKTC için tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, “Tarihi yazanlar burada, tarihi yazdıran ekranda” dedi.

Büyük bir fikrin ve fedakarlığın ürünü olan KKTC içme-sulama yatırımlarıyla ilgili gelinen aşamaya dikkat çeken Çavuşoğlu, projenin, birinci aşamasının içme suyu, ikincisinin ise ekonomik olan KKTC’nin çorak topraklarını yeşertmek ve insanını kalkındırmakla ilgili olduğunu kaydetti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’de olan her şeyi buraya aktarma noktasında ortaya koyduğu gayret ve Anadolu halkının Kıbrıs Türk Halkı ile her şeyini paylaşmasının önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, bu yatırımın KKTC’nin kaderini değiştireceğini belirtti.

“74’te burada var olmaya başladık, şimdi 2021’de ekonomik olarak dünyayla yarışabilecek noktaya gelmek için her türlü gayreti burada görmekteyiz” diyen Çavuşoğlu, “Buradaki halk, susuz kaldığında suyunu Anadolu’dan almaktadır, arpasız kaldığında hayvancı, arpasını Anadolu’dan almaktadır. Balyası kalmayan hayvancı Anadolu’dan beklemektedir. Borusu kırılsa Anadolu’dan beklemektedir, yolu bozulsa Anadolu’dan beklemektedir” şeklinde konuştu.

Bu nedenle başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TC yetkililerine teşekkür eden Çavuşoğlu, “Ne zaman bir şeye ihtiyacımız varsa, yanımızdadırlar. Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da… Kıbrıs Türk Halkı da her zaman Anavatan’ın yanında olmaya devam edecektir. Anavatandaki sevinçlere, üzüntülere ortağız. Yolumuz hep birliktedir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Halkının Türkiye ile çok daha ileriye gideceğine vurgu yapan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Halkı’na açılan kucak ve samimiyet için teşekkür etti.

PAKDEMİRLİ: “ASIRLIK BİR RÜYA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ”

TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, bugün KKTC’nin verimli topraklarını, ülkelerinin bereketli sularıyla buluşturmak için 277 milyon TL maliyetli Sulama İletim Tüneli’nin hizmete alınmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyada eşi benzeri olmayan asırlık bir rüyanın gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Pakdemirli, KKTC Su Temin Projesi’nin toplam 3 Milyar TL yatırımla hizmete alındığını ifade etti.

Kıbrıslı Türk Halkına, içme, kullanma ve sulama suyu sunulan bu dev projenin, askılı boru sistemiyle 80 km’lik bir hat ile deniz geçilerek, su aktarılan dünyadaki tek proje olduğunun altını çizen Pakdemirli, projeyle KKTC’ye yılda 75 milyon metreküp su ulaştırıldığını ve 50 yıllık tatlı su ihtiyacının da garanti altına alındığını dile getirdi.

KKTC Sulamaları İletim Projesi için 10 Ekim 2017 tarihinde işe başladıklarını anlatan Pakdemirli, Güzelyurt ve Mesarya Sulaması İletim Yapıları projesi kapsamında 5 bin 700 metre uzunluğunda, 4.2 metre çapında bir de tünel inşa edildiğini kaydetti.

Pakdemirli, tünelin, tamamıyla yerli imkanlarla ve Türk mühendislerin eliyle revize edilerek, yeniden kullanılabilir hale getirilen, tünel açma makinesi (tbm) ile açıldığını dile getirerek, iletim tünelinden alınan suyun 4 km hat ile Güzelyurt Ovası’nda yer alan ve önceki yıllarda yer altı suyu ile sulanan 18 bin 730 dekarlık alana iletileceğini belirtti.

“PROJELERİN BİTMESİYLE 250 BİN FUTBOL SAHASINA YAKIN BİR ALANDA SULAMA YAPILACAK”

Serhatköy-Kumköy içme suyu hattı, Kumköy deposu ve Mesarya iletim hattı projeleri için kısa vadede sonuç alınabilecek planlama çalışmalarının tamamlandığına vurgu yapan Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs’ta sulama projelerinin bitmesiyle toplam 116 bin dekar, yani yaklaşık 250 bin futbol sahasına yakın bir alanda sulama yapılacağını söyledi.

Böylece KKTC’de şu anda toplam tarımsal arazinin yüzde 9’u sulanabilirken, proje sonunda ekilebilir arazinin yaklaşık yüzde 74’ünde sulama yapılacağını altını çizen Pakdemirli, bu sayede Kuzey Kıbrıs’ın üretiminde ve tarımsal işletme başına düşen net gelirde 20 misli bir artış olacağını belirtti.

Pakdemirli, 8 yıl gibi sürede Mesarya Ovası Sulaması projesi tamamlandığında KKTC’nin ekonomisine yıllık 156 milyon TL’lik bir katkı ve yaklaşık 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacağını kaydetti.

Eşi, benzeri olmayan ve defalarca rafa kalkan projenin Kıbrıslı Türklerin hasreti, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük bir eseri olduğuna vurgu yapan Pakdemirli, TC Cumhurbaşkanı’na şükranlarını sunarak, projeye destek veren KKTC’deki devlet yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

SANER: “TAM BİR DEVRİM NİTELİĞİNDE”

Başbakan Ersan Saner de, bugünün, Kıbrıs Türk Halkı için tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, 7 Mart 2011 tarihinde Alaköprü barajının inşasıyla başlayan asrın projesinin, birçok kişi tarafından gerçekleşmesi imkansız olarak görülen bir rüya olduğuna işaret etti. Saner, projenin 17 Ekim 2015’te hizmete açılarak, ortaya konulan tüm hedeflerin birer birer gerçekleşmeye devam ettiğini kaydetti.

Toplumların tarihleri boyunca yaşadıkları bazı dönüm noktaları olduğuna dikkat çeken Saner, dünya tarihinde gerçekleşen birçok devrimin bunları yansıttığını söyledi.

“İşte Anadolu’nun suyunun KKTC’ye aktarılması tam bir devrim niteliğinde olup, bu kaynak özellikle KKTC’de yaşayan halkımızın hayat kalitesini yükseltmiş, bugün ise yeşil ada Kıbrıs’ımızın yeşermesine imkan yaratacaktır” diyen Saner, projeyle 250 bin futbol sahası kadar bir alanın sulama ile hayat bulacağını kaydetti.

Anadolu suyunun deniz altından borularla KKTC’ye taşınmasının, içme suyu sıkıntısı yaşayan KKTC halkı ve susuz kalmaya yüz tutmuş topraklarla kavuşmasının önceleri hayal olduğunu ifade eden Başbakan Saner, “Bugün bu hayalin gerçekleşmesine hep birlikte tanıklık ediyoruz” dedi.

Saner, Türkiye’den gelen 75 milyon metreküplük suyun önce köylerin, beldelerin, kentlerin içme suyunu çözdüğünü, şimdi de adanın 2 büyük ovası olan Güzelyurt ve Mesarya Ovası’na hayat vereceğini söyledi.

Dünya tarihinin en büyük salgın dönemi ve tetiklediği sosyal, ekonomik, sıkıntılarla boğuşulan bir dönemde olunduğuna işaret eden Başbakan Saner, “Bizim hedeflerimize, doğru bir şekilde ve kararlılıkla yürürken, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin bizimle birlikte olması çok büyük bir önem arz etmektedir” dedi.

Yeni gelişen ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bu dünya düzeninde suyun ve tatlı suyun öneminin tartışılmaz olduğunu vurgulayan Başbakan Saner, bu tip kaynakların kıt kaynaklar ve ulaşması zor olduğunu söyledi.

Anavatan Türkiye’nin böylesi bir kaynağı Kıbrıs Türkü’ne hediye ettiğine vurgu yapan Saner, Anavatan Türkiye’nin her koşulda ve her türlü ihtiyaçta KKTC’nin yanındayım mesajı verdiğini belirtti.

“KKTC’NİN GELECEĞİNİ AYDINLATACAK”

Tünelin açılışı ve 4km’lik boru hattı ile Güzelyurt Ovası’na ve oradan da Mesarya Ovası’na verilecek su sayesinde yeşil ada Kıbrıs’ın üretime giden yolda en önemli mihenk taşı olacağını kaydeden Başbakan Saner, “Toplumsal kalkınmanın sembolü olacak olan bu tünelin açılışı, KKTC’nin de geleceğini aydınlatacak bir proje niteliğindedir” şeklinde konuştu.

Saner son olarak, projenin hayata geçmesine imkan tanıyan, her zaman yanlarında olan, Anavatan’da ne varsa eş zamanlı olarak KKTC’de de olacak diyen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

OKTAY: “KKTC’NİN BEREKETİNE BEREKET KATMAK İÇİN ASLA ZAMAN KAYBETMEYECEĞİZ”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, projenin KKTC’ye hayırlı olmasını diledi, bunun Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye verdiği desteğin önemli ve bir somut nişanesi olduğunu kaydetti, projenin gururun yaşadıklarını söyledi.

KKTC ile Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği çerçevesinde KKTC’nin hayat damarlarını oluşturan sektörlere ayır ayrı eğildiklerini, daha güçlü bir KKTC için üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydeden Oktay, yapımı devam eden yeni hava limanı, Pandemi Hastanenesi, yeni yol yapımları, gençlik ve spor tesisleri ve organize sanayi bölgesi altyapı çalışmalarını yakından takip ettikleri mega projeler arasında olduğunu vurguladı.

Tarımın KKTC’de kalkınmanın önünü açacak kırsal hareketlenmeyi getirecek önemli bir alan olduğunu belirten Oktay, KKTC’nin tarımsal ürünleri daha verimli şekilde üreterek hem kendi kendine yetebilmesi, hem de ihracatını artırmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

KKTC’nin kısıtlı su kaynaklarıyla uzun yıllar su sıkıntısı çektiğini, evlerdeki musluklardan yıllarca tuzlu ve yosunlu su aktığını, tarımsal sulara tuz karıştığını dile getiren Oktay, bu sorunu ortadan kaldırmak için denizlerin altından inşa edilecek bir isale hattıyla su verilmesinin gündeme geldiğini ve bu projenin gerçekleştirildiğini anlattı.

Anadolu’nun suyunu Kıbrıs Türk Halkı’na ulaştıran projenin tarım ayağını da hayata geçirerek KKTC’nin tarımsal toprağına bereket katacaklarını ifade eden Oktay, bugün açılışını yapacakları tünelden alınacak suyun 4km’lik hat ile Güzelyurt Ovası’nda yer alan önceki yıllarda yer altı suyuyla sulanan yaklaşık 20 bin dönümlük alana iletileceğini belirtti.

KKTC hükümeti ile eşgüdüm içinde suyun Mesarya’ya taşınması için çalışmaların hızlı şekilde başlayacağını da kaydeden Oktay, “KKTC’nin bereketine bereket katmak için asla zaman kaybetmeyeceğiz, suya hasret KKTC arazilere yapılacak yağmurlama ve damla sulamalarıyla bereketlenirken KKTC tarımı da inşallah şahlanacaktır” diye konuştu.

İşbirliği protokolü kapsamında Çiftçi Salgın Destek Programı ve Hayvancılığın Geliştirilmesi Programı gibi desteklerle KKTC’li çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Oktay, Ekonomik Ve Kalkınma İşbirliği’nin kendi ayakları üzerinde durabilen egemen KKTC’nin yükselme protokolü olacağını dile getirdi.

Daha müreffeh bir KKTC için her alanda çok projenin açılışını yapacaklarını dile getiren Oktay, Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulama İletim Tünelinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olması ve KKTC tarımının gelişmesine vesile olmasını da diledi.

TATAR: “KESİNTİ DÖNEMİNDE ANADOLU’DAN KKTC’YE AKAN SUYUN NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Kıbrıs’a Türkiye’den su getirilmesi projesinin yıllarca bir hayal olarak görüldüğünü ancak çok yoğun çalışmalarla hayata geçirildiğini kaydettiğini, bu projenin hayata geçtiğini görmenin kendisi için bir gurur, mutluluk olduğunu söyledi.

Bir projeye başlamanın en zor nokta olduğunu, Anamur’da projenin gerçekleştirilebilmesi için 3 köyün tahliye edildiğini kaydeden Tatar, köy halkına ve emeği geçenlere teşekkürlerini, sevgilerini iletti.

Geçen yıl Türkiye’den su getirilen hatta meydana gelen arızanın Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük desteği, yoğun ve zor çalışmalarla giderildiğini ve tekrar su verilmeye başlandığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, kesinti döneminde Anadolu’dan KKTC’ye akan suyun ne kadar kıymetli olduğunu gördüklerini söyledi.

Kesinti sırasında KKTC’de susuz kalındığını, tarımda ciddi aksaklıklara sebebiyet verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemi ve olumsuz hava koşullarına rağmen süratli şekilde gerçekleştirilen tamiratla suyun tekrar akmaya başlamasının büyük başarı olduğunu vurguladı.

Tatar, bugün bu tünelin açılışıyla hem Güzelyurt hem Mesarya Ovalarının Anadolu suyuyla buluşmasıyla toprağın veriminin artacağını ve tüm tarımsal faaliyetlere yeni bir ivme kazandırılacağını kaydetti.

Tatar, “Yürekten teşekkür ederim ve bu çalışmaların KKTC’ye hayırlı olacağına yürekten inanırım, yapılan bu çalışmayla ülke içinde yeni pompalama ve yeni borularla çeşmelerimizden akan Anadolu suyunun tarımda da yaygınlaştırılması tarımsal faaliyetlerimizde gelişme ve halka umut olacaktır” diye konuştu.

Egemen KKTC’deki yapının ve devletin Anavatanı Türkiye ile yaptıkları çalışmalarla güçlenmesinin, ekonominin büyümesinin kendilerini mutlu edeceğini ve geleceğe güvenle bakmaları açısından kendilerine cesaret verdiğini dile getiren Tatar, bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diledi ve memnuniyetini ifade etti.

ERDOĞAN: “TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDAKİ TARİHİ, KÜLTÜREL, COĞRAFİ BAĞLARA BİR YENİSİNİ EKLEDİK”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans sitemiyle açılışa katılarak bir konuşma yaptı.

Erdoğan anlamlı bir törende bulunmaktan bahtiyarlık duyulduğunu kaydetti ve KKTC’nin bir ada ülkesi olamasın ve kısıtlı doğal kaynaklardan dolayı son 30 yıldır giderek artan bir susuzluk yaşadığını, aşırı çekim neticesinde yeraltı suyuna deniz suyu karıştığını ve suyun böylece tuzlandığını belirtti.

Bunun çözümü için Türkiye’den içme ve sulama amaçlı su getirilmesinin her dönem gündeme geldiğini ama uzunca bir süre bunun gerçekleştirilemediğini kaydeden Erdoğan, kendilerinin projeyi gerçekleştirmesiyle 80 km uzunluğunda denizin altından askıda deniz geçiş sistemi ile yıllık 75 milyon metre küp suyu Anavatan’dan Yavruvatan’a ulaştırdıklarını hatırlattı.

Dünyada eşi benzeri olmayan projeyle KKTC’nin tamamına memba suyu kalitesinde içme ve kullanma suyu sağladıklarını anlatan Erdoğan, geçtiğimiz yıl meydana gelen arızayı da en kısa sürede çözüme kavuşturduklarını, böylece Türkiye ile KKTC arasındaki tarihi, kültürel, coğrafik bağlara bir yenisini eklediklerini kaydetti.

“BUGÜN IŞIĞI GÖRECEĞİZ”

Bugün de Anavatan Türkiye’nin suyunu KKTC’nin bereketli topraklarıyla buluşturacak sulama iletim tünelinin açılışını yaptıklarını söyleyen Erdoğan, 5,7 km uzunluğundaki iletim tünelinde bugün ışığı göreceklerini söyledi.

Güzelyurt Ovası Sulaması İletim Yapıları Projesi ile daha önce yeraltı kaynaklarıyla sulanan 18 bin 730 dekarlık araziye su iletileceğini dile getiren Erdoğan, Mesarya Ovası Sulama Projesi kapsamında ise 97 bin 200 dekar arazinin ilk kez sulama suyuyla buluşacağını söyledi.

Tarım yapılacak alanın sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve yaklaşık 10 bin kişilik ilave istihdam sağlanacağını kaydeden TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin tamamlanmasıyla tarım sektörünün çağ atlayacağını, KKTC’nin kalkınma hamlesinin farklı bir ivme kazanacağını dile getirdi.

“GAYEMİZ KKTC’NİN GELİŞİP GÜÇLENMESİ VE DAHA MÜREFFEH BİR GELECEĞE SAHİP OLMASIDIR”

“Gayemiz KKTC’nin gelişip güçlenmesi ve Kıbrıs Türk halkının daha müreffeh bir geleceğe sahip olmasındır. Son yıllarda hayata geçirdiğimiz altyapı projeleriyle milletimiz ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki beraberliği her alanda pekiştirdik. KKTC’deki kardeşlerimizin geleceklerine çok daha umutla ve güvenle bakmasını sağladık” diye konuşan Erdoğan, özellikle su sıkıntısını giderecek projelerle Kıbrıs Türkü’nü kimseye muhtaç etmeme kararlılıklarını ortaya koyduklarını ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün adaletsizliğin ve çifte standardın ne demek olduğunu bildiğini, yarım asırdır süren müzakere sürecinde Kıbrıs Türkeri’nin çözümsüzlüğün en büyük mağduru olduğunu belirten Erdoğan, kapalı kapılar ardından Kıbrıslı Türkler’in hakkını teslim edenlerin iş icraata geldiğinde hep 3 maymunu oynadıklarını söyledi.

“RUMLARIN ŞIMARIKLIĞI NEDENİYLE KIBRIS SORUNU ÇÖZÜMSÜZ KALDI”

“Adaletli bir çözüm yerine Kıbrıslı Türkler ’i öz yurtlarında azınlık statüsüne mahkum etmek istediler, Adada Türk toplumunu eşit görmeyen zihniyet hatta yok sayan zihniyet Kıbrıs sorununu kangrene dönüştürmüştür. Kıbrıs müzakereleri Rum tarafının uzlaşmaz, adadaki gerçeklerden kopuk tutumu, ve şımarıklıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır” diye konuşan Erdoğan, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkını katledenlerin müzakere süreçlerinde çözüme yaklaşıldığı anda olmadık bahanelerle masadan kaçtığını kaydetti.

Annan Planı reddeden Rumlar’ın AB üyeliğiyle ödüllendirilirken, evet diyen Kıbrıslı Türkler’in cezalandırıldığını söyleyen Erdoğan, “Kıbrıs Türkü ile bırakın siyasi gücü, refahı hastane bile paylaşmam diyen zihniyetle ortak bir gelecek kurmak mümkün değildir” dedi.

Cenevre’de düzenlenen gayriresmi 5+1 toplantısının istiklal ve istikbal mücadelelerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Erdoğan, Kıbrıs Türkleri’nin bu toplantıda kalıcı çözüm yolunda yeni, makul önerilerde bulunduklarını söyledi.

“MARAŞLA İLGİLİ ADIMLAR KIBRIS TÜRK HALKININ ADADAKİ HUKUKSUZLUĞA DAHA FAZLA TAHAMMÜL ETMEYECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR”

Erdoğan şöyle konuştu:

“Raf ömrünü tamamlamış modeller üzerinde vakit harcamak yerine artık adada farklı kültür, din, dil ve geleneklere sahip iki ayrı halkın iki ayrı devletin kabul edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Biz de Tatar liderliğinde Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de yaptığı önerilere tam destek verdik . Bu vesileyle Tatar’ı Cenevre’de gösterdiği liderlik ve kararlı tutum nedeniyle tebrik etmek istiyorum. Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün bedelini artık kimse Kıbrıs Türk tarafına ödetemez. Maraşla ilgili attığı adımlar Kıbrıs Türk halkının adadaki hukuksuzluğa daha fazla tahammül etmeyeceğini göstermiştir.”

Kıbrıs’ta bir çözümün hayaller değil gerçekler üzerinde inşa edilmesinin şart olduğunu belirten Erdoğan, yeni bir müzakere süreci olacaksa, bunun artık 2 toplum değil 2 devlet arasında yürütülmesi, 2 devletin nasıl iş birliği yapabileceğinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Öncelikle Kıbrıslı Türkler’in egemen eşitliğiyle eşit statüsünün teyit edilmesi ve müzakerelerin bundan sonra başlaması gerektiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“2 devletli çözümü reddetmek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini reddetmek demektir. Ne bizim ne de KKTC’nin böyle bir adaletsizliğe rızası yoktur. Kıbrıslı Türkler ‘in Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Karadeniz’dekine benzer güzel haberleri Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerimizden de alacağımıza inanıyoruz”.

Gerek karada gerekse Doğu Akdeniz’de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceklerini kaydeden Erdoğan, Türkiye olarak akdi ve tarihi sorumlulukları çerçevesinde milli davaları olan Kıbrıs’a sahip çıkmakta kararlı olduklarını vurguladı.

“KENDİ KADERİMİZDEN AYRI GÖRMEDİK”

“KKTC’nin kaderini kendi kaderimizden asla ayrı görmedik, görmüyoruz, KKTC halkının refahı, kendi ayakları üzerinde güvenle durabilmeleri, kalkınması ve gelişmesi öncelikli hedefimizdir” diyen Erdoğan, salgın döneminde de Kıbrıs Türkleri’ni asla kaderine terk etmediklerini kaydetti.

Açılışını gerçekleştirdikleri Pandemi Hastahanesi’yle sıkıntılı döneminde Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını ifade eden Erdoğan, temin ettikleri aşıları da Kıbrıs Türk halkıyla paylaştıklarını vurguladı.

Erdoğan şöyle konuştu:

“Sanayiden eğitime, savunmadan bilişime, tarımdan turizme kadar çok geniş bir yelpazede birbirinden önemli projeleri hayata geçirdik. Kıbrıs Türk halkını teslim almaya yönelik insanlık dışı tecridin üstesinden ancak bugün açılışını yaptığımız somut altyapı projeleriyle gelebilir. Bizler, tek yürek, tek bilek hareket edersek, Allah'ın izniyle önünüzde durabilecek hiçbir engel, hiçbir zorluk yoktur. Anavatan ve garantör Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır”.