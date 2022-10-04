KKTC Telsim: “İhale süreci sürdürülebilir değil”

KKTC Telsim yayınladığı basın açıklaması ile frekans ihalesi sürecini değerlendirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"KKTC’nin ilk mobil telekomünikasyon şirketi olan KKTC Telsim, 1995’ten beri faaliyetlerine devam etmektedir. Vodafone Grup bünyesinde olan şirketimiz, bugüne kadar yaptığı 140 milyon dolarlık doğrudan yatırıma ek olarak, yarattığı 45 milyon dolar doğrudan, 220 milyon dolar da dolaylı vergi geliri ile ilk günden beri adanın dijitalleşmesi ve yaklaşık 365 bin müşterimizin en iyi hizmete, en uygun fiyatla erişebilmesi için çalışmaktadır.*

KKTC’nin en büyük uluslararası yatırımcısı olarak adanın en yeni iletişim teknolojisine sahip olmasını önemsiyoruz. Mobil haberleşme alanında yeni nesil teknolojilere geçişin altyapısını oluşturacak politikaların, kapsamlı, yatırım ve inovasyonu teşvik edecek nitelikte ve tüm paydaşlara fayda sağlayacak şekilde, öncelikle tüketicilerin ve ülkenin uzun vadeli faydasını, bununla birlikte işletmecilerin de finansal sürdürülebilirliğini gözeterek hazırlanması gerektiğini değerlendiriyoruz.

Ancak, içinde bulunduğumuz frekans ihalesi sürecinin kendisi ve neticesinde ortaya çıkan koşullar, maalesef yukarıda açıklamaya çalıştığımız amaca ulaşmayı sağlamaktan ve sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Öncelikli olarak, KKTC’yi yeni teknolojiler ile buluşturmayı arzu ettiğimiz bu süreçte, ne yazık ki kamuoyu görüşünün alınması hususunda yeterli zaman harcanamamış ve gereken özen gösterilememiştir. Avrupa ülkelerindeki frekans ihaleleri süreçlerine baktığımızda, ilk etapta yeni nesil teknolojiye ilişkin yol haritası belirlenmekte, ardından frekans tahsisine ilişkin yöntem ve koşullar kamuoyu görüşüne açılmakta, sektörle kapsamlı bir istişare süreci makul sürelerde tamamlanarak ihale süreci başlatılmaktadır. KKTC’de ise neredeyse bu aşamaların hiçbiri tamamlanmadan, uluslararası örneklerinde görülmemiş bir hızda ihalenin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Bununla birlikte, frekans tahsisinde ihalelerin sık kullanılan bir tahsis mekanizması olmasının ana nedeni, frekans değerinin piyasa tarafından belirlenmesi ve böylece adil bir sonuç yaratmasıdır. Ancak, bu frekans ihalesinde belirlenen muhammen bedeller ile bu yaklaşımdan uzaklaşılmış, şebeke yatırımları ve tüketici refahı pahasına ihale gelirini maksimize etme amacına hizmet edecek bir iklime neden olunmuştur. Zira, farklı frekans bantlarında belirlenen muhammen bedel, uluslararası örneklere göre 3 ila 11 kat daha fazla olacak şekilde değişmektedir. Söz konusu bedeller ile sektörün sürdürülebilir bir şekilde yatırımlarını gerçekleştirmesini beklemek gerçekçi değildir.

Her ne kadar süreç ve koşullara ilişkin muhtelif görüşlerimizi devletin her kademesinde dile getirmiş olsak da, gerek global deneyimlerimizin aktarılması, gerekse KKTC pazarının ihtiyaçlarına, maliyet etkin bir şekilde çözüm geliştirilmesine yönelik çabalarımız şu ana kadar sonuç getirmemiştir.

KKTC halkı ve işletmelerinin dünya kalitesinde mobil iletişim hizmetlerine makul fiyatlar ile erişebilmesi için rekabetçi piyasa koşullarının ortadan kalkmasına yol açacak bir ihale kurgusundan vazgeçilmesini; frekans ihalesi koşullarının, sektör paydaşlarının görüşleri dikkate alınarak, belirtilen amaçlara ve başarılı dünya örneklerine uygun şekilde düzenlenmesini bekliyoruz."