KKTC Tüketiciler Derneği: “Zaire fiyatlarına zam temel tüketim ürünlerinde fiyatları körükleyecek”

KKTC Tüketiciler Derneği, zaire fiyatlarına yüzde 50 oranında zam yapılmasının temel tüketim ürünlerinde fiyatları “körükleyeceği” uyarısında bulundu.

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Y. Işık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunda onaylanmak üzere önerilecek zaire fiyatlarına yüzde 50 oranında zam yapılmasıyla ilgili olarak Toprak Ürünleri Kurumu tarafından Derneğin görüşlerinin istendiği belirtilerek, Derneğin bu konudaki görüşünü paylaştı. Işık, “enflasyonu daha da körükleyecek herhangi bir zammın yapılmasını” uygun görmediklerini belirtti.

Işık, yasal olarak Toprak Ürünleri Zaire Fiyatları Danışma Heyetinde temsil edilen Derneğin “girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve sübvanse desteği ile çiftçilerin desteklenmesi” görüşünü paylaştı.

Işık, “Yemlik ve/veya ekmeklik buğday ve arpada yüzde 50 oranında zam yapılması, büyükbaş/küçükbaş hayvan eti dahil, temel tüketim ürünü süt hellim ve ekmek fiyatlarını körükleyecek, piyasada fiyatları zincirleme tetikleyecektir” dedi.

Işık, tüketicilerin yanı sıra turizm başta olmak üzere ekonomik sektörlerin de bu durumdan etkileneceğine işaret ederek, zam yapılmaması gerektiğini yineledi.