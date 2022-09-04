KKTC Turan Devletleri Teşkilatı Derneği kuruldu

KKTC Turan Devletleri Teşkilatı Derneği’nin Genel Başkan İlhan Ceren başkanlığında kurulduğu bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin de katıldığı KKTC Turan Devletleri Teşkilatı Derneği resmen kuruldu.

Derneğin kuruluş amacı hakkında bilgi veren Dernek Genel Başkanı İlhan Ceren açıklamasında, “Türk milleti tarihte her dönemde siyasetleri belirleyen ve siyasetleri yöneten olmuştur. Partiler demokrasi için kurulan sivil toplum teşkilatlanmalarıdır ve ideolojileri her zaman kendi kadroları ile devlet yönetmeye talip olmaktan geçer. Partiler tüzükleri ve ideolojilerini benimseyen kitlesi ile fanatizm derecesinde millet unsuruna zarar da verebilen yapılanmalara dönüşebiliyor. Hatta ve hatta partilerinin sempatizanları bu kutuplaşmayı çevrelerine de yansıtabilmektedir” denildi.

“Tam da bu sebeplerden dolayı Turan Teşkilatı ‘biz’ olma duygusu ile kardeşlik, kandaşlık ve Turan sevdamız için aynı çatı altına toplanırken particilik duygularını dışa vurmadan yüreklerinde tutarak sadece ve sadece Türk oldukları için bu kut’lu davaya hizmet etmeye gelmelerini kural haline getirdik” diyen Ceren, “Partisi ne olursa olsun bütün Türk’lerin bir çatı altında buluşmaları” gerektiği görüşünü savunarak, “Bu sebeple bizim net çizgimiz partisiz Türkçülüktür” dedi.

Meclis Başkanı Töre, Ceren'i tebrik ederek hayırlı olmasını temenni etti.