“KKTC Turizm, Yükseköğretim ve bilişim alanlarında yatırım yapmaya son derece müsait”

Başbakan Tufan Erhürman, KKTC’nin turizm, yükseköğretim ve bilişim alanında yatırım yapmaya son derece müsait bir ülke olduğunu söyledi.

Erhürman, Türkiye’den gelen iş insanlarına KKTC’li iş insanlarıyla ortaklık kurarak yatırım yapmaları çağrısında bulunarak, bunun olabildiğince hayata geçirilmesinin en mantıklı seçenek olacağının altını çizdi.

TİKAD ve DAPD’nin ortaklaşa düzenlediği “Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı”nda düzenlenen yemekte bir konuşma yapan Erhürman, KKTC’yi dünyada daha görünür kılmak isterken, aslında Türkiye’deki insanlara yeterince tanıtamadıklarını fark ettiklerini söyledi.

TC medyasında KKTC hakkında bir haber duyulduğu zaman bunun sadece tek bir sektör üzerinden duymanın üzüntü verici olduğunu kaydeden Erhürman, casino turizminin tek ekonomik faaliyet olmadığını ifade etti.

Turizm ve üniversite sektörlerinde belli başarının yakalandığını belirten Erhürman, TC’den KKTC’ye bugün gelen konukların duyduklarından çok burada gördüklerinin önemli olduğunu, yapılan toplantılardan bir büyük projeyle çıkmanın önemli olduğunu belirtti.

“YENİDEN BİR KKTC’Yİ ANLATMA VE TANITMA PROJESİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Erhürman, yeniden bir KKTC’yi tanıtma ve anlatma projesine ihtiyaç bulunduğunu, TC’den gelen turist sayısında dahi potansiyelin altında performans gösterildiğini belirtti.

Tarih ve kültür turizminin, turizmdeki çeşitliliği artırma anlamında faydalı olacağını aktararak, “Othello Kalesi, Shakespeare’in üzerine oyun yazdığı bir kale. Bu kale eğer başka bir Avrupa ülkesinde olsaydı orası ‘Othello Turizmi’ olurdu” diyen Erhürman, on kez KKTC’ye gelen bir turist bir kez bile Othello Kalesi’ni görmemişse, sorunun KKTC’den kaynaklandığını ifade etti.

Spor, tarih ve kültür turizmi yanında 3 yıldızlı, 4 yıldızlı butik otellerin de KKTC’de hayata geçirilebilecek yatırımlar olduğundan bahseden Başbakan, TC’li yatırımcıların bunları hayata geçirirken mümkün olduğunca KKTC’li yatırımcılarla ortaklığa gitmesinin sadece kalkınma anlamında değil, daha mantıklı olması adına da önemli olduğunu belirtti.

“800 BİN NÜFUS, 102 BİN ÖĞRENCİ”

Başbakan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın dün açıkladığı 800 bin nüfus üzerine de konuştu ve bu nüfus içerisindeki 102 bin kişilik öğrencinin 32-33 bin kişilik kısmının 3. Dünya ülkelerinden olduğunu belirtti. Erhürman, sadece bu öğrencilerin kendi ülkelerine gittiklerinde anlatacaklarının KKTC’nin kendi yapacağı tanıtımlardan daha önemli olduğunu ifade etti.

Teknopark ve AR-GE yasalarının geçirilmesinin ciddi bir potansiyel ortaya çıkardığını anlatan Başbakan Erhürman, Adanın bilişim açısından da çok davetkâr olduğunu yatırımcıların sürekli dile getirdiğini belirtti.

“GÜNEY’DEN KUZEY’E EKONOMİ…”

2018’in ortalarından sonra ortaya çıkan ekonomik krizin ve TL’nin Euro karşısındaki değer kaybının, Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e ekonomik akış sağladığını ve bunun geçici ve dönemlik değil kalıcı bir akış olacağını belirten Erhürman, Kıbrıs’ta daha çok sınır kapısı açılmasıyla bu hareketliliğin daha da artacağını anlattı.

“KOBİGEM VE YAGA BAŞBAKANLIK ALTINDA…”

KOBİGEM ve YAGA’nın Başbakanlık altına alınarak, daha rahat faaliyet gösterecekleri yeni bir yapılandırmaya gittiklerini söyleyen Erhürman, KKTC’nin ulaşımda yaşadığı sıkıntılara da değindi.

ULAŞIM… “THY DAHA ÇOK AÇILIM YAPMALI”

Başbakan Tufan Erhürman, 960 milyon Dolarlık turizm ve 800 milyon Dolarlık yükseköğretim kapasitesine sahip KKTC için ulaşımın yaşamsal öneme sahip olduğunu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdikleri toplantılarda özel ilgi gösterdiği bu konuyla alakalı olarak, THY’nin daha fazla açılım yapmasına ihtiyaç bulunduğunu aktardı.

Bunun, uçuşlardaki fiyat düşüşleri olarak yansımalarının görüleceğini söyleyen Erhürman, KKTC’nin sanayi olarak olmasa bile turizm ve yükseköğretim sektörleri ve bilişim alanında yatırım yapmaya son derece müsait olduğunu da belirtti.

Erhürman, bugün yapılacak toplantıların iş birliklerini tetiklemesi, sosyal ve ekonomik kalkınmayı ileriye taşıması ve verimli iş birliği olanakları yaratmasını da diledi.