KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılar 2. Şurası'na katılacak

KKTC Başsavcılığı, TC Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde 23-26 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılar 2. Şurası'na katılacak.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başsavcılarının da katılacağı şuraya, Uluslararası Savcılar Birliği ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği yetkilileri de iştirak edecek.
Açılış programı 23 Ekim Pazartesi günü saat 10.30'da yapılacak olan şura, 26 Ekim'e kadar sürecek.