KKTC TÜRKPA'da gözlemci üye olarak kabul edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi’ne (TÜRKPA) gözlemci üye olarak kabul edildi.



TÜRKPA Dönem Başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA 12.Genel Kurulu’nda, KKTC’nin oy birliğiyle TÜRKPA’ya gözlemci üye kabul edildiğini açıklayarak, “Bugün KKTC’nin TÜRKPA’da gözlemci üye olmasıyla daha güçlü ve daha kapsayıcı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin, TÜRKPA 12. Genel Kurulu’nun güçlü iradesiyle TÜRKPA’da gözlemci parlamento statüsü kazanmasının KKTC açısından fevkalade önemli olduğunu vurguladı.

KKTC ve halkına uygulanan gayrı insani siyasi ve ekonomik ambargoların yıkıcı sonuçlarını Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda verdiği sonsuz destek ile aşmayı başardıklarını ve başaracaklarını dile getiren Töre, dün olduğu gibi bugün de, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını her türlü platformda savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Şentop

TÜRKPA Dönem Başkanı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul’un açılışında yaptığı konuşmada, TÜRKPA’nın mevcudiyetinin ortak aydınlık geleceğe umut verdiğini belirterek, bugün gelinen noktaya ulaşmak için çalıştıklarını ve önemli mesafeler kat ettiklerini kaydetti.

“Üzerimize düşen en büyük görev Türk dünyasının köprülerini çoğaltmak, birbirimize yakınlaşmak ve beraber çalışmaktır” diyen Şentop, gelecek on yıllarda geçmiş on yıllarda yapılanın çok daha fazlasını yapmaya, aynı yolda omuz omuza yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Bağımsız Türk Devletlerinin gerek kuzey ile güney, gerekse doğu ile batı arasında anahtar konumunda olduğunun altını çizen Şentop, gerçek manada muktedir olmak için iktisadi, bilimsel ve kültürel anlamda üreten ülkeler olmak zorunda olduklarını söyledi. TBMM Başkanı Şentop, “Kendi gücümüzü oluşturmak için eğitimde, bilimde ve üretimde dünya sahnesinde en önde olmalıyız” diye konuştu.

“Sınır aşan krizleri güç birliği yaparak, kontrol altına alabilirsek 21’inci yüzyıla gerçek manada damgamızı vurabiliriz” vurgusu yapan Şentop, bunun için bütün Türk devletlerinin aralarında ve yanlarında olmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Şentop, “Bugün KKTC’nin TÜRKPA’da gözlemci üye olmasıyla daha güçlü ve daha kapsayıcı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Bugün Dünya’nın yaşadığı sorunlar karşısında çözüm ve uzlaşı arayışı için parlamenter diplomasi en doğru ve en sağlıklı yaklaşım olabilir” diyen Şentop, “Geleneksel diplomatik girişimlerin yetersiz kaldığı noktalarda parlamenter diplomasi ile çözüme ulaşılması mümkündür” şeklinde konuştu.

Küresel krize işaret eden Şentop, 21’inci yüzyılda karşılaşılabilecek köklü sorunlar kapıyı çalmadan, tarım altyapısı ve su kaynaklarını içinde bulunulan yüzyılın ihtiyaçlarına uygun şekilde daha verimli kullanmak ve korumak için hazırlıklar yapılması gerektiğini belirtti. Şentop, başta gıda ve enerji alanları olmak üzere daha adil bir dünya düzeni için çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini de vurguladı.

Şentop açılış konuşmasının ardından, bu sabah Asamble Konseyi’nde oy birliğiyle alınan karar ile KKTC’nin gözlemci üye olarak kabul edildiğini belirterek, daha önce Semerkant’ta yapılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) toplantısında KKTC’nin TDT’ye kabul edildiğini hatırlattı. Bu kararın KKTC Cumhuriyet Meclisi ile TÜRKPA’ya hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Şentop, KKTC’yi kutladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre TÜRKPA 12.Genel Kurul toplantısında konuştu

Başkan Töre daha sonra, TÜRKPA 12. Genel Kurul Toplantısında katılımcılara hitaben konuşma yaptı.



Töre, konuşmasında TÜRKPA Genel Kurulu’nda Türkiye ve Türk dünyasının başkenti Ankara’da dost ve kardeş ülkelerden gelen çok değerli meclis başkanlarıyla bir arada olmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade ederek, KKTC Halkı ve Cumhuriyet Meclisi’nin en içten sevgi ve selamlarını getirdiğini söyledi.Töre, Genel Kurul’da Kıbrıs Türk halkının temsiliyetine olanak veren TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop başta olmak üzere TÜRKPA Genel Sekreteri Büyükelçi Mehmet Süreyya Er ve TÜRKPA sekreteryasında emeği geçenlere teşekkür etti.-“Türk dünyası bu derin yarayı saracak dirayete sahiptir”Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 24 saat içinde meydana gelen iki yüksek şiddetteki depremde, spor müsabakalarına katılmak amacıyla Adıyaman’da bulunan aralarında 25 Kıbrıslı Türk öğrencinin de yer aldığı 49’u KKTC vatandaşı olmak üzere, yaklaşık 50,000’den fazla insanı hayattan koparan büyük felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar temenni eden Töre, geride kalan yakınlarına ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.Töre: “Samimi inancım odur ki, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ve Türk dünyası, açılan derin yarayı el birliğiyle en hızlı şekilde kapatacak güce ve dirayete sahiptir.” dedi.11 Kasım 2022 tarihinin Kıbrıs Türk halkı açısından, kadim gelenek ve töreleriyle gelecek yüzyılın şekillenmesinde öncü rol üstlenecek olan büyük Türk dünyasında hak ettiği yeri alması amacıyla ilk adımın atılması hasebiyle çok önemli bir tarih olduğuna değinen Töre, bu müstesna günde, KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’na “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” anayasal adıyla gözlemci üye ülke olarak kabul edildiğini anımsattı.Töre: “Artık yapmamız gereken, bu kutlu kararı taçlandıracak dayanışma ve işbirliği ruhuyla teşkilat bünyesinde üzerimize düşen her türlü görevi layıkıyla ve en iyi şekilde yerine getirmektir” dedi.-“Bu tarihi kararın alınmasında katkısı olanlara teşekkür ediyorum”KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin, geçmişte TÜRKPA’nın düzenlediği birçok etkinliğe misafir parlamento olarak davet edildiği ve davet aldığı her toplantıda en üst seviyede katılım sağladığını anımsatan Töre, içinde bulunulan yasama yılında KKTC Cumhuriyet Meclisi ile TÜRKPA üyesi kardeş ülkelerin parlamentoları arasında dostluk grupları kurulmasına yönelik yasal süreçlerin Meclis’te oy birliğiyle alınan kararlar ile tamamlandığını söyledi.Töre, şunları kaydetti:“Kadim tarihi bağlar ve samimi dayanışma duygularıyla desteklenen iyi ilişkilerimizin güçlenmesine yönelik çabalarımız her alanda Anavatan Türkiye ile eşgüdüm halinde devam etmektedir. Bu çerçevede, KKTC Cumhuriyet Meclisi’mizin TÜRKPA 12. Genel Kurulu’nun güçlü iradesiyle TÜRKPA’da gözlemci parlamento statüsü kazanması, ülkemiz açısından fevkalade önemli olmuştur. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”Başkan Töre, Türk dünyasının siyasi birlikteliğinden doğan etkin gücün, orta koridorun geliştirilmesiyle ulaşacağı büyük ekonomik potansiyeli ve enerji kaynaklarının pazarlara hızlı ve düşük maliyetle ulaştırılması neticesinde ortaya çıkacak olan refahın, önümüzdeki yüzyılın Türk yüzyılı olması için gerekli tüm altyapıyı sağlayacağını belirtti.“Bu kutlu dava, sadece Kıbrıs Türklerinin değil Türk dünyasının davasıdır”KKTC ve halkına uygulanan gayrı insani siyasi ve ekonomik ambargoların yıkıcı sonuçlarını Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda verdiği sonsuz destek ile aşmayı başardıklarını ve başaracaklarını dile getiren Töre, şunları ifade etti:“Dün olduğu gibi bugün de, haklı davamızı her türlü platformda savunmaya devam ediyoruz. Bu kutlu dava, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs adasında var olma mücadelesinden ibaret değildir, aynı zamanda Anadolu’ya hapsedilmeye çalışılan büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin davasıdır. Bu dava, doğu ile batı arasında gerek ticari gerekse kültürel bir köprü olmaya çalışan Kafkasya ve Asya’daki kardeşlerimizin Akdeniz’e ulaşması ve orada var olması davasıdır. Bu kutlu dava, 21. yüzyılda tarihe yine ve yeniden damga vurmaya hazırlanan Türk dünyasının olacaktır.”Töre, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin dönem başkanlığında TÜRKPA’nın başarılı çalışmalarına birlik ve beraberlik içinde devam edeceğini vurgulayarak, KKTC Cumhuriyet Meclisi olarak kendilerinin de TÜRKPA içerisinde kardeş ülkelerle birlikte büyük Türk dünyasına hizmetlerine devam edeceklerini kaydetti.Töre, “Bir olalım, iri olalım, diri olalım hep birlikte Türk milleti olalım. Ne mutlu Türk’üm diyene” diyerek, sözlerini tamamladı.