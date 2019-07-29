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KKTC ve Samsun merkezli FETÖ operasyonu

KKTC ve Samsun merkezli FETÖ operasyonu

KKTC ve Samsun merkezli Türkiye’nin 10 ilinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında 15 şüpheli yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, KKTC ile Balıkesir, Ankara, Eskişehir, Kars, Muğla, Diyarbakır, İstanbul, Samsun, Şırnak ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında 14 muvazzaf asker ile malulen emekli bir teğmen gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi. Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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