KKTC ve TC heyetleri Ankara’da kentsel dönüşüm ve doğal afetlere karşı önlem konularını ele aldı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi yetkilileri, Başbakanlık Deprem Komitesi üyeleriyle birlikte Ankara’da temaslarını tamamladı.

Başbakan Yardımcılığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yetkilileri ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Kentsel dönüşüm ve doğal afetlere karşı önlem konularının görüşüldüğü toplantılarda, ayrıca ilgili yasa, tüzük ve yönetmenliklere yönelik konular da ele alındı.

KKTC heyeti ilk olarak, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile temaslarda bulundu. Heyet, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” hakkındaki kanun ve ilgili yönetmelikler hakkında Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Suna Kotan ve ekibi tarafından bilgilendirildi. Görüşmede, ilgili kanunun uygulama ve hukuksal süreci hakkında KKTC heyetinin soruları cevaplandı ve benzer bir yasanın ülkedeki gerekliliğine vurgu yapıldı.

KKTC heyeti, Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ve ilgili dairelerin başkanlarının katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı da yaptı.

Toplantılarda, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi ile TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve çevre ile şehircilik alanında iş birliğinin daha da geliştirilmesi ön plana çıktı.

Gelecek nesillerin refahı açısından şehircilik hizmetlerinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının önemine vurgu yapılan toplantılarda, alınacak kararların iki ülkenin sosyal ve ekonomik gelişmelerine katkıda bulunması hedeflendi.

Ankara’daki görüşmelerde, DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Bora Çağakan, Başbakanlık Deprem ve Denetim Komitesi Üyesi Tuğşat Tülbentçi, Şehir Planlama Dairesi Personeli Mimar Yüksel Onurlu, Mimar Özlem Aksu, Şehir Plancısı Sinem Sevindik, Şehir Plancısı Feriha Binici Mazı, İçişleri Bakanlığı Hukukçusu Emine Uzun, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu yer aldı.