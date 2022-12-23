KKTC ve TC polisinden eşzamanlı “Deveciler” operasyonu...KKTC’de bir örgüt lideri ve 2 örgüt üyesi tutuklandı

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Şubesi ve Özel Harekât Müdürlüğü Ekiplerince Girne’de ve Türkiye Cumhuriyeti Adana İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Adana’da bu sabah 05.30’da “Deveciler” koduyla eş zamanlı uluslararası operasyon gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Girne’deki operasyon kapsamında, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Şubesi ve Özel Harekât Müdürlüğü ekiplerince “cinayet, örgüt kurma veya yönetme ve kasten yaralama” suçlarından aleyhlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nde yakalama kararı bulunan zanlı örgüt lideri C.İ.(E-56) ve örgüt üyeleri E.İ.(E-49) ve T.Ö.İ.(E-24) Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

Adana’daki operasyon kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti, Adana İl Emniyet Müdürülüğü ekiplerince örgüt üyesi 37 kişi tutuklandı, 4 adet uzun namlulu ateşli silah ve 33 adet tabanca ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.