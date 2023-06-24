KKTC yarın sandık başına gidiyor... Kim nerede saat kaçta oy kullanacak?

illetvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi yarın yapılıyor.

Devlet ve hükümet yetkilileriyle Cumhuriyet Meclis’inde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarının nerede ve saat kaçta oy kullanacağı belli oldu.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Tuncer İlkokulu’nda saat 10.30’da 142 numaralı sandıkta oy kullanacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre saat 11.00’de Türk Maarif Koleji’nde, 176 numaralı sandıkta oy verecek.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Milletvekili ara seçimi için saat 11.30’da Alsancak İlkokulu 146 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, Şehit Tuncer İlkokulu’nda 140 numaralı sandıkta saat 12.00’de oy kullanacak.

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyunu kullanmak üzere saat 11.00’de Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu’nda 75 numaralı sandığa gidecek.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, oyunu Gazimağusa'da Çanakkale Ortaokulu 19 numaralı sandıkta saat 10.00’da verecek.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İrsen Küçük Ortaokulu’nda 201 numaralı sandıkta saat 10.30’da oy verecek.

210 bin 121 seçmenin toplam 713 sandıkta oy kullanacağı yarınki seçimde, bir milletvekili ve bir de muhtar seçilecek.