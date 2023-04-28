KKTC Yükseköğretim Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayımlandı

KKTC Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Önerisi, Resmi Gazete'de yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar’ın sunduğu KKTC Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Önerisi, 27 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yasaya önerisiyle ilgili görüş ve öneriler 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabilecek.

Yasanın genel gerekçesinde, önerinin Yükseköğretim Dış Değerlendirme ve Kalite Güvence Kurulu’nun (YÖKAK) oluşturulması ve YÖDAK’ın mali ve idari özerkliğini artırmak için geliştirildiği yer aldı.