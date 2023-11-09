KKTC yurttaşlığına geçenlerden TC’de bedelli askerlik yapanlara muafiyet öngören Öneri Resmi Gazete'de yayımlandı

Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’nde yapılan geçici düzenleme ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına geçen ve 1 Ocak 2022 tarihinden önce Türkiye Cumhuriyeti’nde askerlik yükümlülüğünü bedelli olarak yerine getirenlere askerlikten muafiyet sağlanacak.

Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu Gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan doğruya Yasa Önerisinin içeriği ile ilgili olmak koşuluyla, Önerinin Resmi Gazetede yayımlandığı 8 Kasım tarihini izleyen yirmi gün içinde görüş ve önerilerini Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabilecek.

Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına geçenlerden, eski yurttaşlıklarında askerlik hizmetlerini bedelli olarak yerine getirenlerin askere alınmayacağı kuralı düzenlenerek, askerlikten muafiyet sağlandı. Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına geçen ve 1 Ocak 2022 tarihinden önce Türkiye Cumhuriyetinde askerlik yükümlülüğünü bedelli olarak yerine getirenlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki askerlik yükümlüğünden muaf tutulmasına ilişkin geçici düzenleme yapıldı.

-Bedelli ücretleri ve müracaat süresi düzenlendi

Ayrıca, özel statüde veya yüksek öğrenime bağlı askerlik hizmetinin yerine getirilmesine ilişkin hizmetin bedel ücreti yeniden düzenlendi; bu kapsamdaki kişiler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan kişilere öngörülen bedel tutarını ödeyerek bir ay askerlik hizmetini yerine getirebilme koşuluna ilaveten aylık brüt asgari ücretin on katı tutarında Türk lirası ödeyerek askerlik mükellefiyetini yerine getirmiş sayılma hakkı getirildi.

Düzenleme ile yükseköğrenimi tamamladıktan sonra bedelli askerlik için tanınan müracaat süresi ise 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

-Yoklama kaçağı veya bakaya duruma düşenler için geçici kurallar getirildi

Buna ilaveten, özel statüde ve bedelli askerlik yapacak olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet süresi yılda 120 günü aşmış olanlar için Değişiklik Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altı ay içerisinde müracaat etmeleri halinde, 120 gün koşulunu aşmamış sayılmaları ve 31 Aralık 2023 tarihine kadar yurt dışına çıkış izni ve diğer tüm haklarından aynen yararlanmaya devam etmelerine ilişkin geçici düzenlemeler getirildi.

Askerlik işlemlerinin öngörülen süre içerisinde yerine getiremeyip yoklama kaçağı veya bakaya duruma düşenler için geçici kurallar getirilerek, bu durumdakilerin Değişiklik Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altı ay içerisinde müracaat etmeleri halinde, tekrar askerlik işlemlerinin yapılması ve bu suçlar sebebiyle kovuşturma yapılmaması sağlandı.