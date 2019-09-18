KKTC ziyaret programı açıklandı

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un KKTC ziyaretinin programı açıklandı.
Protokol Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Selçuk, KKTC’ye, yarın saat 09.10’da gelecek.
Saat 10:00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 10:35’te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edilecek Ziya Selçuk, saat 11:10’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı ziyaret edip Bakan Nazım Çavuşoğlu’yla görüşecek.
Yarın akşam saat 20:00’de Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda yer alacak “Arap Ali Destanı” operasının prömiyerine katılacak Selçuk, KKTC’den Cuma günü ayrılacak.