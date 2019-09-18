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KKTC ziyaret programı açıklandı

KKTC ziyaret programı açıklandı
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Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un KKTC ziyaretinin programı açıklandı.

Protokol Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Selçuk, KKTC’ye, yarın saat 09.10’da gelecek.

Saat 10:00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 10:35’te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edilecek Ziya Selçuk, saat 11:10’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı ziyaret edip Bakan Nazım Çavuşoğlu’yla görüşecek.

Yarın akşam saat 20:00’de     Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda yer alacak “Arap Ali Destanı” operasının prömiyerine katılacak Selçuk, KKTC’den Cuma günü ayrılacak.

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