KKTC’de bir hafta boyunca sıcak hava etkili olacak.

Meteoroloji Dairesinin hava tahmin raporuna göre hava 14-20 Temmuz tarihleri arasında genellikle açık ve az bulutlu geçecek. Yarın ve çarşamba günü sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 – 40 derece, sahillerde 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.