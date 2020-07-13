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KKTC’de bir hafta boyunca sıcak hava etkili olacak

KKTC’de bir hafta boyunca sıcak hava etkili olacak
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KKTC’de bir hafta boyunca sıcak hava etkili olacak.
Meteoroloji Dairesinin hava tahmin raporuna göre hava 14-20 Temmuz tarihleri arasında  genellikle açık ve az bulutlu geçecek. Yarın ve çarşamba günü sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor. 
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 – 40 derece,  sahillerde 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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