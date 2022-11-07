KKTC’de bir haftada 9 yangın medyana geldi

İtfaiye, KKTC’de bir haftada 9 yangın çıktığını açıkladı.

Haftalık İtfaiye raporuna göre, 31 Ekim-6 Kasım tarihlerini kapsayan süre içerisinde toplam 9 yangına müdahale eden itfaiye, 20 hususi servis olayına karıştı.

Açıklamada, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 259 bin 800 TL olduğu kaydedildi.

Yangınların muhtemel sebepleri ise şöyle:

“Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, temizlik maksadıyla yakma ve aracın motor bölümündeki kayış gergisinin aşırı ısınması ”.

Hususi servis olaylarının ise, çeşitli etkinliklerinde yangına karşı tedbir alınması, araç içerisinde kilitli kalan çocukların kurtarılması, çöken bina ile ilgili emniyet tedbirleri alınması, yangın eğitimleri verilmesi, araçların motor bölümünde ve su deposu altında sıkışıp mahsur kalan kedilerin ve dere yatağına düşen köpeğin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahsın kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine kum dökülerek yol güvenliğinin sağlanması ile trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve araçta sıkışan şahısların çıkarılıp hastaneye sevk edilmesi olarak yer aldığı belirtildi.