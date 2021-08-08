KKTC’de bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, KKTC’de son 24 saat içerisinde yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

on 24 saatte yapılan test sayısı 10.534 olup, 105'i yerel 128 pozitif vakaya rastlanmış, 130 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 19 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 105 kişi ise yerel vakadır.

39 kişi Lefkoşa, 38 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-4 / Metehan-2/ Cihangir-4/ Çağlayan-3/ Terminal-1/ Yenikent-3/ Hamitköy-1/ Haspolat-1/ Gönyeli-4/ Değirmenlik-1/ Demirhan-1/ K.Kaymaklı-5/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-1/ Yılmazköy-1/ Taşkınköy-1/ Alayköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-2/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-1

Girne

Girne Merkez-14 / Alsancak-2/ Esentepe-3/ Şirinevler-1/ Aşağı Girne-3/ Karaoğlanoğlu-7/ Yukarı Girne-1/ Ozanköy-1/ Doğanköy-1/ Boğazköy-1/ Tepebaşı-1/ Lapta-3

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-7/ Akdoğan-2/ Vadili-2/ Baykal-1/ Kurudere Köyü- 1/ Sakarya-1/ Serdarlı-1/ Beylerbeyi-2/ Maraş-1/ Tatlısu-1/ Türkmenköy-1/ Yeniboğaziçi-5

İskele

İskele Merkez-2/ Sınırüstü-1

8 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.534

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 128

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 19

Yerel Vaka Sayısı: 105

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 130

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.077.026

Toplam Vaka Sayısı: 12.575

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.956

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1577

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1428

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 88

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 811

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 387

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 412

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2702

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayıs

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2021, 19:13